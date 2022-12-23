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Зеленський розповів, за яких умов здійснить інші візити за кордон

"Європейська правда"П'ятниця, 23 грудня 2022, 16:22
володимир зеленський, Getty Images

Президент Володимир Зеленський розповів про домовленості, досягнуті під час візиту до США, та розкрив, за яких умов готовий здійснити інші візити закордон.

Про це Зеленський заявив у своєму виступі на нараді послів 23 грудня, повідомляє "Європейська правда".

"Вчора я повернувся в Україну зі Сполучених Штатів Америки. Це був мій перший закордонний візит після 24 лютого - до ключового союзника України. Це був результативний візит", - сказав Зеленський.

Серед результатів глава держави назвав рішення щодо посилення ППО, роботу Конгресу над потужним фінансовим пакетом для України і глобальної безпеки у розмірі 45 млрд доларів, суттєві стратегічні домовленості зі США на найближчі місяці, які посилять можливості Сил оборони на ключових напрямках. 

"Я закликаю вас розглядати цей візит як орієнтир, як задану планку", - сказав президент.

Зеленський також не виключив, що надалі буде здійснювати особисті візити за кордон.

"Якщо якийсь візит потенційно матиме таке ж значуще стратегічне наповнення, як мій зараз до Сполучених Штатів, якщо від результатів візиту будуть прямо залежати наші Збройні Сили, всі наші Сили оборони, якщо той чи інший наш партнер готовий брати на себе лідерство в реалізації пунктів Української формули миру, якщо можуть бути визначальні кроки для прискорення нашої перемоги, то як виняток із загальної практики воєнного часу можуть бути мої переговори і на особистому рівні", - відзначив президент.

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Читайте детальний аналіз домовленостей президента у Вашингтоні: Танки та переговори з Путіним на умовах України: про що домовлявся Зеленський у США.

Ось тут можна ознайомитись з текстом виступу Зеленського у Конгресі США.

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Теми: Зеленський
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