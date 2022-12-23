Зеленский рассказал, при каких условиях совершит другие визиты за границу

Президент Владимир Зеленский рассказал о договоренностях, достигнутых во время визита в США, и раскрыл, при каких условиях готов осуществить другие визиты за границу.

Об этом Зеленский заявил в своем выступлении на совещании послов 23 декабря, сообщает "Европейская правда".

"Вчера я вернулся в Украину из Соединенных Штатов Америки. Это был мой первый зарубежный визит после 24 февраля - к ключевому союзнику Украины. Это был результативный визит", - сказал Зеленский.

Среди результатов глава государства назвал решение по усилению ПВО, работу Конгресса над мощным финансовым пакетом для Украины и глобальной безопасности в размере 45 млрд долларов, существенные стратегические договоренности с США на ближайшие месяцы, которые усилят возможности Сил обороны на ключевых направлениях.

"Я призываю вас рассматривать этот визит как ориентир, как заданную планку", - сказал президент.

Зеленский также не исключил, что в дальнейшем будет совершать личные визиты за границу.

"Если какой-то визит потенциально будет иметь такое же значимое стратегическое наполнение, как мой сейчас в Соединенные Штаты, если от результатов визита будут напрямую зависеть наши Вооруженные Силы, все наши Силы обороны, если тот или иной наш партнер готов брать на себя лидерство в реализации пунктов Украинской формулы мира, если могут быть определяющие шаги для ускорения нашей победы, то как исключение из общей практики военного времени могут быть мои переговоры и на личном уровне", - отметил президент.

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Вот здесь можно ознакомиться с текстом выступления Зеленского в Конгрессе США.