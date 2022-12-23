У НАБУ поскаржилися на нестачу детективів 

Керівник головного підрозділу детективів НАБУ Андрій Калужинський поскаржився на обмежений штат, адже наразі на всю країну працює близько 220 детективів.

Джерело: Калужинський в інтерв’ю ZN.UA

Пряма мова: "Сили насправді дуже обмежені. Наразі за штатним розкладом у головному підрозділі – 241 детектив. Ще маємо десять вакансій.

Реклама:

Більше десяти детективів мобілізовані до ЗСУ та інших воєнізованих формувань. Тобто загалом – наразі працює близько 220 детективів на всю країну".

Деталі: Калужинський пояснив, що кожен детектив є одночасно слідчим і оперативним працівником. Тобто кожен із них має сам виявляти злочини, їх розслідувати, складати обвинувальні акти тощо.

За його словами, у кожному з територіальних управлінь Харкова, Одеси та Львова НАБУ працюють усього-на-всього 14–16 детективів.

ВІДЕО ДНЯ

Головний детектив НАБУ підкреслив, що штат інших правоохоронних органів нараховує тисячі співробітників.