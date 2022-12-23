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В НАБУ пожаловались на нехватку детективов 

Алена МазуренкоПятница, 23 декабря 2022, 16:32
Калужинский, фото: FB НАБУ

Руководитель главного подразделения детективов НАБУ Андрей Калужинский пожаловался на ограниченный штат, ведь сейчас на всю страну работает около 220 детективов.

Источник: Калужинский в интервью ZN.UA

Прямая речь: "Силы на самом деле очень ограничены. Сейчас по штатному расписанию в главном подразделении - 241 детектив. Еще есть десять вакансий.

Более десяти детективов мобилизованы в ВСУ и другие военизированные формирования. То есть в целом - сейчас работает около 220 детективов на всю страну".

Детали: Калужинский пояснил, что каждый детектив является одновременно следователем и оперативным работником. То есть каждый из них должен сам выявлять преступления, их расследовать, составлять обвинительные акты и тому подобное.

По его словам, в каждом из территориальных управлений Харькова, Одессы и Львова НАБУ работают всего-навсего 14-16 детективов. 

Главный детектив НАБУ подчеркнул, что штат других правоохранительных органов насчитывает тысячи сотрудников.

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Темы: НАБУ
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