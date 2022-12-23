Головний детектив НАБУ: На нас тиснули за попередньої влади

Національне антикорупційне бюро України за попередньої влади відчувало тиск із боку інших правоохоронних органів, за чинної влади таке не спостерігається.

Джерело: керівник головного підрозділу детективів НАБУ Андрій Калужинський в інтерв’ю ZN.UA

Пряма мова: "За попередньої влади ми відчували прямий тиск із боку правоохоронних органів — СБУ, МВС, Генпрокуратури. Вони зривали наші операції, нашим працівникам висували надумані підозри. Реєстрували абсолютно безпідставні кримінальні провадження, якими намагалися на нас тиснути.

І це було досить поширеним явищем, коли всі правоохоронні органи кружляли навколо нас і намагалися будь-якими способами, зокрема й незаконними, десь якось скомпрометувати".

Деталі: Калужинський додав, що зараз не спостерігає подібного. За його словами, принаймні відкрито НАБУ не заважають працювати. Водночас "проблеми з експертизами як були, так і залишаються". Однак для НАБУ законом передбачена можливість створення своїх експертних установ.

Пряма мова: "Ми не маємо залежати від експертів Мін’юсту, МВС або СБУ, які мають такі інституції у своєму підпорядкуванні. Необхідно забезпечити цю норму у законі про судову експертизу. Та, наскільки мені відомо, це питання вже обговорюється з міжнародними партнерами".