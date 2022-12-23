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Главный детектив НАБУ: На нас давили при предыдущей власти

Татьяна ЛозовенкоПятница, 23 декабря 2022, 16:37
Иллюстративное фото с сайта НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины при предыдущей власти испытывало давление со стороны других правоохранительных органов, при действующей власти такое не наблюдается.

Источник: руководитель главного подразделения детективов НАБУ Андрей Калужинский в интервью ZN.UA

Прямая речь: "При предыдущей власти мы испытывали прямое давление со стороны правоохранительных органов – СБУ, МВД, Генпрокуратуры. Они срывали наши операции, нашим работникам выдвигали надуманные подозрения. Регистрировали абсолютно безосновательные уголовные производства, которыми пытались на нас давить.

И это было достаточно распространенным явлением, когда все правоохранительные органы кружили вокруг нас и пытались любыми способами, в том числе и незаконными, где-то как-то скомпрометировать". 

Детали: Калужинский добавил, что сейчас не наблюдает подобного. По его словам, по крайней мере открыто НАБУ не мешают работать.

В то же время "проблемы с экспертизами как были, так и остаются". Однако для НАБУ законом предусмотрена возможность создания своих экспертных учреждений.

Прямая речь: "Мы не должны зависеть от экспертов Минюста, МВД или СБУ, которые имеют такие институты в своем подчинении. Необходимо обеспечить эту норму в законе о судебной экспертизе. И, насколько мне известно, этот вопрос уже обсуждается с международными партнерами".

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Темы: НАБУкоррупция
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