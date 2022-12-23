Сейм Литви схвалив участь у підготовці українських військових у межах місій ЄС та Британії

Сейм Литви в п’ятницю одностайно ухвали поправку до постанови про участь литовських військових підрозділів у міжнародних операціях, який передбачає залучення до місії Європейського Союзу з підготовки українських військових (EUMAM Ukraine).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Нова редакція постанова визначає правові підстави та максимальну кількість військовослужбовців і цивільних працівників Збройних Сил Литви для участі у EUMAM Ukraine та в міжнародній операції у Великій Британії Interflex з підготовки Збройних Сил України.

Передбачається, що до 40 литовських військових і цивільних співробітників зможуть брати участь в EUMAM і до 25 – в Interflex.

"Розширюються зусилля союзників щодо посилення підтримки України через військову підготовку, започатковуються нові місії на підтримку України. Литва буде активно сприяти їм, оскільки наша безпека залежить від безпеки України. Ми будемо підтримувати Україну до перемоги, і продовжимо тренувати українських військових після війни", – заявив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Також постанова Сейму Литви передбачає, що литовська військова навчальна операція з метою підготовки Збройних Сил України, яка була схвалена ще у 2017 році, може бути проведена на території країн-членів ЄС та НАТО, якщо ці країни запросять литовських інструкторів долучитися до підготовки Збройних Сил України на своїй території. У цій операції можуть брати участь до 60 литовських військовослужбовців та цивільного персоналу.

У 2023 році Збройні сили Литви підготують близько 1500 українських військовослужбовців, з яких 1100 – на території Литви. Частина тренувань, запланованих на 2023 рік у Литві, відбуватиметься в межах місії ЄМ із військової підтримки України.

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Загалом на території країн-членів ЄС планується підготовка близько 15 тисяч українських військовослужбовців.

Як відомо, тренувальна місія Європейського союзу для військових Збройних сил України (EUMAM Ukraine) досягла повної оперативної готовності. Мандат місії спочатку триватиме два роки, а фінансовий орієнтир загальних витрат на цей період становитиме 106,7 млн євро.