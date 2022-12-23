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Сейм Литвы одобрил участие в подготовке украинских военных в рамках миссий ЕС и Британии

"Европейская правда"Пятница, 23 декабря 2022, 16:33

Сейм Литвы в пятницу единогласно принял поправку к постановлению об участии литовских военных подразделений в международных операциях, который предусматривает привлечение к миссии Европейского Союза по подготовке украинских военных (EUMAM Ukraine).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Новая редакция постановления определяет правовые основания и максимальное количество военнослужащих и гражданских работников Вооруженных Сил Литвы для участия в EUMAM Ukraine и в международной операции в Великобритании Interflex по подготовке Вооруженных Сил Украины.

Предполагается, что до 40 литовских военных и гражданских сотрудников смогут участвовать в EUMAM и до 25 - в Interflex.

"Расширяются усилия союзников по усилению поддержки Украины через военную подготовку, начинаются новые миссии в поддержку Украины. Литва будет активно способствовать им, поскольку наша безопасность зависит от безопасности Украины. Мы будем поддерживать Украину до победы, и продолжим тренировать украинских военных после войны", - заявил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Также постановление Сейма Литвы предусматривает, что литовская военная учебная операция с целью подготовки Вооруженных Сил Украины, которая была одобрена еще в 2017 году, может быть проведена на территории стран-членов ЕС и НАТО, если эти страны пригласят литовских инструкторов присоединиться к подготовке Вооруженных Сил Украины на своей территории. В этой операции могут участвовать до 60 литовских военнослужащих и гражданского персонала.

В 2023 году Вооруженные силы Литвы подготовят около 1500 украинских военнослужащих, из которых 1100 - на территории Литвы. Часть тренировок, запланированных на 2023 год в Литве, будет проходить в рамках миссии ЕМ по военной поддержке Украины.

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Всего на территории стран-членов ЕС планируется подготовка около 15 тысяч украинских военнослужащих.

Как известно, тренировочная миссия Европейского союза для военных Вооруженных сил Украины (EUMAM Ukraine) достигла полной оперативной готовности. Мандат миссии сначала продлится два года, а финансовый ориентир общих расходов на этот период составит 106,7 млн евро.

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Темы: ЛитваУкраинаВооруженные силы
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