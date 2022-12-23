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З України хотіли вивезти в Угорщину вертоліт, прикордонники зупинили

Олександр ШумілінП'ятниця, 23 грудня 2022, 16:59
Фото: ДПСУ

Українські прикордонники в Закарпатській області не допустили незаконного вивезення з України до Угорщини гвинтокрила КА-26.

Джерело: повідомлення Держприкордонслужби

Дослівно: "На підставі аналізу ризиків, під час перевірки гвинтокрила у правоохоронців виникли підозри щодо можливого незаконного переміщення транспортного засобу…

Під час перевірки прикордонний наряд спільно зі співробітником ДМСУ виявили, що документи, за якими перевозили гвинтокрил, містять неправдиві відомості про виробника товару. Згодом ці розбіжності підтвердив судовий експерт, якому надіслали відповідний запит".

Деталі: В результаті співробітники митниці вилучили гвинтокрил. Його оцінили в суму понад 924 тисячі гривень.

 
Фото: ДПСУ

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Теми: авіаПрикордонна служба
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