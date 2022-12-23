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Из Украины хотели вывезти в Венгрию вертолет, пограничники остановили

Александр ШумилинПятница, 23 декабря 2022, 16:59

Украинские пограничники не допустили незаконного перемещения из Украины в Венгрию вертолета КА-26.

Источник: сообщение Госпогранслужбы

Дословно: "На основании анализа рисков, во время проверки вертолета у правоохранителей возникли подозрения относительно возможного незаконного перемещения транспортного средства...

Во время проверки пограничный наряд совместно с сотрудником ГТСУ обнаружили, что документы, по которым перевозили вертолет, содержат ложные сведения о производителе товара. Впоследствии эти разногласия подтвердил судебный эксперт, которому направили соответствующий запрос".

Детали: В результате сотрудники таможни изъяли вертолет. Его оценили в сумму более 924 тысяч гривен.

 

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Темы: авиаПограничная служба
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