Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из Украины хотели вывезти в Венгрию вертолет, пограничники остановили

Александр ШумилинПятница, 23 декабря 2022, 15:59
Из Украины хотели вывезти в Венгрию вертолет, пограничники остановили

Украинские пограничники не допустили незаконного перемещения из Украины в Венгрию вертолета КА-26.

Источник: сообщение Госпогранслужбы

Дословно: "На основании анализа рисков, во время проверки вертолета у правоохранителей возникли подозрения относительно возможного незаконного перемещения транспортного средства...

Реклама:

Во время проверки пограничный наряд совместно с сотрудником ГТСУ обнаружили, что документы, по которым перевозили вертолет, содержат ложные сведения о производителе товара. Впоследствии эти разногласия подтвердил судебный эксперт, которому направили соответствующий запрос".

Детали: В результате сотрудники таможни изъяли вертолет. Его оценили в сумму более 924 тысяч гривен.

 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: авиаПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
авиа
РосСМИ: В Азовское море упал российский вертолет Ка-52
Украинский парк боевых вертолетов скоро пополнится за счет российского Ми-8 – ГУР
Пилот Кузьминов, который перевез в Украину Ми-8, призывает россиян следовать его примеру
Последние новости
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
Все новости...
Реклама: