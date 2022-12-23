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Бойовик, який штурмував Рубіжне та Сєвєродонецьк, проведе 10 років в тюрмі 

Альона Мазуренко П'ятниця, 23 грудня 2022, 17:10
фото: СБУ

Бойовика терористичної організації "ЛНР", який штурмував Рубіжне та Сєвєродонецьк, засудили до 10 років позбавлення волі.

Джерело: СБУ 

Дослівно: "10 років за гратами проведе бойовик, який штурмував Рубіжне та Сєвєродонецьк.

На початку повномасштабного вторгнення він добровільно вступив до лав окупаційних угруповань Південного військового округу країни-агресора.

У складі ворожих військ брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони на території Слов’яносербського району Луганщини.

Крім цього, спільно з російськими загарбниками захоплював Рубіжне та Сєвєродонецьк.

Під час штурму українських міст ворог обстрілював житлові будинки з танків, мінометів та важких вогнеметних систем залпового вогню "Солнцепьок".

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Деталі: Бойовик потрапив у полон під час боєзіткнень на Луганському напрямку у червні.

Суд призначив йому покарання у вигляді 10 років ув’язнення.

Зловмисник мешканець тимчасово окупованого Суходільська. У 2021 році чоловік приєднався до лав незаконних збройних формувань 2-го армійського корпусу ЗС РФ.

Там його призначили "оператором-навідником" ворожої бронетехніки, зокрема російських БМП.

Саме з них він обстрілював позиції українських військ на сході України.

На підставі зібраних доказів суд визнав фігуранта винним за:

  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) ККУ.

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Теми: СБУокупаціявійнасуд
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