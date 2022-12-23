Боевик, который штурмовал Рубежное и Северодонецк, проведет 10 лет в тюрьме
Боевика террористической организации "ЛНР", который штурмовал Рубежное и Северодонецк, приговорили к 10 годам лишения свободы.
Источник: СБУ
Дословно: "10 лет за решеткой проведет боевик, который штурмовал Рубежное и Северодонецк.
В начале полномасштабного вторжения он добровольно вступил в ряды оккупационных группировок Южного военного округа страны-агрессора.
В составе вражеских войск принимал активное участие в боевых действиях против Сил обороны на территории Славяносербского района Луганщины.
Кроме этого, совместно с российскими захватчиками захватывал Рубежное и Северодонецк.
Во время штурма украинских городов враг обстреливал жилые дома из танков, минометов и тяжелых огнеметных систем залпового огня "Солнцепек".
Детали: Боевик попал в плен во время боестолкновений на Луганском направлении в июне.
Суд назначил ему наказание в виде 10 лет заключения.
Злоумышленник житель временно оккупированного Суходольска. В 2021 году мужчина присоединился в ряды незаконных вооруженных формирований 2-го армейского корпуса ВС РФ.
Там его назначили "оператором-наводчиком" вражеской бронетехники, в частности российских БМП.
Именно из них он обстреливал позиции украинских войск на востоке Украины.
На основании собранных доказательств суд признал фигуранта виновным по:
- ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) УКУ.