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Боевик, который штурмовал Рубежное и Северодонецк, проведет 10 лет в тюрьме 

Алена МазуренкоПятница, 23 декабря 2022, 16:10
Боевик, который штурмовал Рубежное и Северодонецк, проведет 10 лет в тюрьме 
фото: СБУ

Боевика террористической организации "ЛНР", который штурмовал Рубежное и Северодонецк, приговорили к 10 годам лишения свободы.

Источник: СБУ 

Дословно: "10 лет за решеткой проведет боевик, который штурмовал Рубежное и Северодонецк.

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В начале полномасштабного вторжения он добровольно вступил в ряды оккупационных группировок Южного военного округа страны-агрессора.

В составе вражеских войск принимал активное участие в боевых действиях против Сил обороны на территории Славяносербского района Луганщины.

Кроме этого, совместно с российскими захватчиками захватывал Рубежное и Северодонецк.

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Во время штурма украинских городов враг обстреливал жилые дома из танков, минометов и тяжелых огнеметных систем залпового огня "Солнцепек".

Детали: Боевик попал в плен во время боестолкновений на Луганском направлении в июне.

Суд назначил ему наказание в виде 10 лет заключения.

Злоумышленник житель временно оккупированного Суходольска. В 2021 году мужчина присоединился в ряды незаконных вооруженных формирований 2-го армейского корпуса ВС РФ.

Там его назначили "оператором-наводчиком" вражеской бронетехники, в частности российских БМП.

Именно из них он обстреливал позиции украинских войск на востоке Украины.

На основании собранных доказательств суд признал фигуранта виновным по:

  • ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) УКУ.

Темы: СБУоккупациявойнасуд
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