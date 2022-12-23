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Молдова спростила правила в’їзду для українців

"Європейська правда"П'ятниця, 23 грудня 2022, 16:32
Молдова спростила правила в’їзду для українців
президенти україни і молдови володимир зеленський і мая санду, Getty Images

Громадянам України дозволили до 1 лютого 2023 року в'їжджати в Молдову на підставі посвідчення особи і через молдовсько-румунський кордон та Кишинівський аеропорт.

Таке рішення 23 грудня ухвалила Нацкомісія з надзвичайного стану, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Нацкомісія доповнила рішення про порядок в'їзду українських громадян, ухвалене 24 лютого.

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Тепер громадяни України зможуть в'їжджати до Молдови з Румунії на підставі: посвідчення особи (ID-картка, внутрішній паспорт), звичайного паспорта, а також інших документів, що посвідчують особу (посвідчення особи громадянина України, видане посольством України в Молдові, тимчасове посвідчення особи, видане Бюро міграції, водійські права, посвідка на проживання, військовий квиток тощо). Також вони можуть пред'явити копії цих документів або документи в електронному форматі, а також документи з вичерпаним терміном дії.

Раніше таке положення діяло лише в разі в'їзду в Молдову з України.

На основі тих самих документів вони зможуть виїхати з Молдови в Україну.

ВІДЕО ДНЯ

Нещодавно громадянку України та трьох її неповнолітніх дітей, які прямували з Бухареста до Одеси транзитом через Молдову, не впустили в країну, тому що вони не мали закордонних паспортів, а тільки внутрішні документи, які посвідчують особу. Як тоді пояснив глава Прикордонної поліції Росіян Васілой, щоб проїхати транзитом через Молдову, громадяни України повинні оформити необхідні документи в дипломатичних представництвах України.

Теми: МолдоваУкраїнакордон
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