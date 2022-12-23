Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Молдова упростила правила въезда для украинцев

"Европейская правда"Пятница, 23 декабря 2022, 17:32
президенты украины и молдовы владимир зеленский и майа санду, Getty Images

Гражданам Украины разрешили до 1 февраля 2023 года въезжать в Молдову на основании удостоверения личности и через молдавско-румынскую границу и Кишиневский аэропорт.

Такое решение 23 декабря приняла Нацкомиссия по чрезвычайному положению, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Нацкомиссия дополнила решение о порядке въезда украинских граждан, принятое 24 февраля.

Теперь граждане Украины смогут въезжать в Молдову из Румынии на основании: удостоверения личности (ID-карта, внутренний паспорт), обычного паспорта, а также других документов, удостоверяющих личность (удостоверение личности гражданина Украины, выданное посольством Украины в Молдове, временное удостоверение личности, выданное Бюро миграции, водительские права, вид на жительство, военный билет и т.д.). Также они могут предъявить копии этих документов или документы в электронном формате, а также документы с истекшим сроком действия.

Ранее такое положение действовало только в случае въезда в Молдову из Украины.

На основе тех же документов они смогут выехать из Молдовы в Украину.

Недавно гражданку Украины и трех ее несовершеннолетних детей, которые направлялись из Бухареста в Одессу транзитом через Молдову, не впустили в страну, потому что они не имели загранпаспортов, а только внутренние документы, удостоверяющие личность. Как тогда объяснил глава Пограничной полиции Росиян Василой, чтобы проехать транзитом через Молдову, граждане Украины должны оформить необходимые документы в дипломатических представительствах Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Подписывайся на наш канал в Telegram

Темы: МолдоваУкраинаграница
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоРодственники пленных "азовцев" устроили рождественскую акцию в Киеве

Пограничники о ситуации на госрубеже с Беларусью: Контролируемая

фото, обновлено от 11:58Россияне обстреляли центр Херсона: 8 погибших, более полусотни раненых

Иран пока отказывается поставлять России ракеты – Буданов

Наев: В Беларуси три батальона отправили к украинской границе три батальона

Россия создает условия для повторного наступления с территории Беларуси – ISW

Все новости...
Молдова
В спецслужбе видят риск вторжения России в Молдову в 2023 году
Молдова приостановила лицензию 6 телеканалов, которые дезинформировали о войне в Украине
Президент Молдовы "имеет вопросы" к контракту на закупку электроэнергии у Приднестровья
Последние новости
17:31
На ЧМ-2022 в Катаре болельщики на стадионах потратили на 39% больше, чем в России
17:24
В Киеве ограничена работа метро: пассажир попал под поезд
17:14
видеоМолдавские пограничники поколядовали коллегам из Украины
17:02
фотоРодственники пленных "азовцев" устроили рождественскую акцию в Киеве
16:55
фото, видеоВ Париже - очередные столкновения между полицией и курдами после смертельной стрельбы
16:37
Кулеба после удара РФ по Херсону: Украина нуждается в активной поддержке Запада
16:35
Нацбанк за неделю продал на межбанке более 449 миллионов долларов
16:29
фотоУтренний обстрел Херсона: горело 66 автомобилей
16:26
Пограничники о ситуации на госрубеже с Беларусью: Контролируемая
16:08
фотоРоссияне разрушили школу и повредили историческое здание в Запорожской области, есть погибшая
Все новости...