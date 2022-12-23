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Україна відкриє посольства в 10 африканських країнах

Олександр ШумілінП'ятниця, 23 грудня 2022, 17:41
Фото: ОП

Україна у 2023 році відкриє посольства у десяти країнах Африки.  

Джерело: звернення Зеленського до послів України "Війна і нові горизонти у світі" в п'ятницю

Пряма мова Зеленського: "Наступного року ми будемо збільшувати нашу діяльність. Особлива увага тим регіонам і тим континентам, де наші інтереси, поки що, представленні менше ніж нам необхідно для блага України і нашого захисту від агресії Росії. Зокрема, Африка.

Ми вже перезавантажуємо відносини з десятками країн Африки. Наступного року ми маємо це посилити. Вже визначені 10 держав, де будуть відкриті нові посольства України в Африці. Також ми розробили концепцію Торговельного дому "Україна-Африка".

Деталі: Зеленський додав, що сукупно із уже наявними представництвами у 10 країнах Африки, Україна має досягти представлення у 30 країнах цього континенту.    

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Теми: АфрикаЗеленський
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