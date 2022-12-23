Украина откроет посольства в 10 африканских странах

Украина в 2023 году откроет посольства в десяти странах Африки.

Источник: обращение Зеленского к послам Украины "Война и новые горизонты в мире" в пятницу

Прямая речь Зеленского: "В следующем году мы будем увеличивать нашу деятельность. Особое внимание тем регионам и тем континентам, где наши интересы, пока что, представлены меньше чем нам необходимо для блага Украины и нашей защиты от агрессии России. В частности, Африка.

Мы уже перезагружаем отношения с десятками стран Африки. В следующем году мы должны это усилить. Уже определены 10 государств, где будут открыты новые посольства Украины в Африке. Также мы разработали концепцию Торгового дома "Украина-Африка".

Детали: Зеленский добавил, что совокупно с уже имеющимися представительствами в 10 странах Африки, Украина должна достичь представления в 30 странах этого континента.