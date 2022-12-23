Викрито схему заволодіння коштами, виділеними на будівництво метро у Києві – поліція

Правоохоронці викрили механізм заволодіння бюджетними коштами, виділеними на будівництво гілки столичного метро.

Джерело: Нацполіція

Деталі: У межах розслідування кримінального провадження співробітники Департаменту стратегічних розслідувань, Головного слідчого управління, співробітники Офісу генпрокурора та Державної податкової служби встановили, що у 2018 році між київським метрополітеном та підрядником було укладено договір на 5,9 млрд грн, який профінансовано на 4 млрд грн. Проте заплановані роботи були виконані тільки на 60%, зазначені у договорі строки порушені, а стан будівництва і досі не змінився.

В подальшому, у жовтні 2022 року, на рахунки підконтрольних підприємств як попередня оплата за будівельні роботи перераховано ще 530 млн грн, незважаючи на те, що дані підприємства не мали відповідних кваліфікованих працівників і власної спецтехніки.

22 грудня поліцейські провели майже 30 обшуків за адресами фігурантів. Вилучили фінансово-господарську документацію, електронні носії інформації, які містять важливі для досудового розслідування відомості.

Наразі досліджується факт можливого заволодіння та легалізації організаторами оборудки 530 млн грн, які були сплачені за будівельні роботи.

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Крім того, для попередження подальших сумнівних операцій із бюджетними коштами за ініціативи Нацполіції Державною службою фінансового моніторингу України заблоковано 160 млн грн, які знаходилися на рахунках, задіяних у протиправній схемі підприємств.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу триває.