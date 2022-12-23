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Разоблачена схема завладения средствами, выделенными на строительство метро в Киеве – полиция

Катерина ТищенкоПятница, 23 декабря 2022, 16:55
Разоблачена схема завладения средствами, выделенными на строительство метро в Киеве – полиция
иллюстративное ФОТО С TELEGRAM КП "КИЕВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН"

Правоохранители разоблачили механизм завладения бюджетными средствами, выделенными на строительство ветки столичного метро.

Источник: Нацполиция

Детали: В рамках расследования уголовного производства сотрудники Департамента стратегических расследований, Главного следственного управления, сотрудники Офиса генпрокурора и Государственной налоговой службы установили, что в 2018 году между киевским метрополитеном и подрядчиком был заключен договор на 5,9 млрд грн, который профинансирован на 4 млрд грн. Однако запланированные работы были выполнены только на 60%, указанные в договоре сроки нарушены, а состояние строительства до сих пор не изменилось.

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В дальнейшем, в октябре 2022 года, на счета подконтрольных предприятий в качестве предварительной оплаты за строительные работы перечислено еще 530 млн грн, несмотря на то, что данные предприятия не имели соответствующих квалифицированных работников и собственной спецтехники.

22 декабря полицейские провели почти 30 обысков по адресам фигурантов. Изъяли финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации, содержащие важные для досудебного расследования сведения.

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Сейчас исследуется факт возможного завладения и легализации организаторами сделки 530 млн грн, которые были уплачены за строительные работы.

Кроме того, для предупреждения дальнейших сомнительных операций с бюджетными средствами по инициативе Нацполиции Государственной службой финансового мониторинга Украины заблокировано 160 млн грн, которые находились на счетах, задействованных в противоправной схеме предприятий.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса продолжается.

Темы: метроКиевполицияденьги
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