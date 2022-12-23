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МАГАТЕ готується направити групи на українські атомні електростанції

"Європейська правда"П'ятниця, 23 грудня 2022, 17:48

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) готується до розгортання груп на постійній основі на Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській атомних електростанціях (АЕС), а також на Чорнобильському майданчику.

Про розгортання груп МАГАТЕ на чотирьох українських об’єктах ще минулого тижня домовилися прем'єр Денис Шмигаль та гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, пише "Європейська правда". 

Ці місії мають на меті надання технічної підтримки та допомоги, необхідної для підтримання високого рівня ядерної та фізичної ядерної безпеки та зменшення ризику ядерного інциденту або аварії, повідомляють в агентстві. 

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16 грудня Україна зазнала значних обстрілів по всій території. Це призвело до зниження потужності Хмельницької та Рівненської АЕС, а також відключення від електромережі Південноукраїнської АЕС. Жодна з атомних електростанцій України не зазнала втрати потужності за межами майданчика. 

Наразі на цих трьох АЕС знову працюють усі дев'ять енергоблоків.

В МАГАТЕ також зазначають, що дипломатичні зусилля зі створення охоронної зони ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) України просуваються вперед.

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Нагадаємо, Росія заявила, що не віддасть контроль над ЗАЕС для створення зони ядерної безпеки.

Теми: МАГАТЕАЕСУкраїнаелектроенергія
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