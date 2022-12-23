Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МАГАТЕ готується направити групи на українські атомні електростанції

"Європейська правда"П'ятниця, 23 грудня 2022, 18:48

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) готується до розгортання груп на постійній основі на Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській атомних електростанціях (АЕС), а також на Чорнобильському майданчику.

Про розгортання груп МАГАТЕ на чотирьох українських об’єктах ще минулого тижня домовилися прем'єр Денис Шмигаль та гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, пише "Європейська правда". 

Ці місії мають на меті надання технічної підтримки та допомоги, необхідної для підтримання високого рівня ядерної та фізичної ядерної безпеки та зменшення ризику ядерного інциденту або аварії, повідомляють в агентстві. 

16 грудня Україна зазнала значних обстрілів по всій території. Це призвело до зниження потужності Хмельницької та Рівненської АЕС, а також відключення від електромережі Південноукраїнської АЕС. Жодна з атомних електростанцій України не зазнала втрати потужності за межами майданчика. 

Наразі на цих трьох АЕС знову працюють усі дев'ять енергоблоків.

В МАГАТЕ також зазначають, що дипломатичні зусилля зі створення охоронної зони ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) України просуваються вперед.

Нагадаємо, Росія заявила, що не віддасть контроль над ЗАЕС для створення зони ядерної безпеки.

ВІДЕО ДНЯ

Підписуйся на наш канал в Telegram

Теми: МАГАТЕАЕСУкраїнаелектроенергія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У Києві обмежено роботу метро: пасажир потрапив під потяг

фотоРодичі полонених "азовців" влаштували різдвяну акцію в Києві

фотоРанковий обстріл Херсона: горіло 66 автомобілів

Прикордонники про ситуацію на держрубежі з Білоруссю: Контрольована

фото, оновлено від 11:58Росіяни обстріляли центр Херсона: 7 загиблих, понад пів сотні поранених

Іран поки відмовляється постачати Росії ракети – Буданов

Усі новини...
МАГАТЕ
Гендиректор МАГАТЕ їде до Москви говорити про зону безпеки навколо ЗАЕС
Окупанти підключають на ЗАЕС мобільні котельні – МАГАТЕ
У МАГАТЕ сподіваються домовитися про зону безпеки навколо ЗАЕС до кінця року
Останні новини
18:37
Окупанти на 10 днів заборонили жителям Горностаївки виходити з дому – Генштаб
18:27
В Києві вдалось перерозподілити навантаження в енергосистемі, проте її стан все ще критичний – Yasno
18:03
Обстріл Херсона: кількість загиблих зросла до 10, 55 поранених
17:42
Держави ЄС передали понад 1000 генераторів Україні – єврокомісар
17:31
На ЧС-2022 у Катарі вболівальники на стадіонах витратили на 39% більше, ніж у Росії
17:24
У Києві обмежено роботу метро: пасажир потрапив під потяг
17:14
відеоМолдовські прикордонники поколядували колегам з України
17:02
фотоРодичі полонених "азовців" влаштували різдвяну акцію в Києві
16:55
фото, відеоУ Парижі – чергові сутички між поліцією та курдами після смертельної стрілянини
16:37
Кулеба після удару РФ по Херсону: Україна потребує активної підтримки Заходу
Усі новини...