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МАГАТЭ готовится направить группы на украинские атомные электростанции

"Европейская правда"Пятница, 23 декабря 2022, 17:48

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готовится к развертыванию групп на постоянной основе на Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской атомных электростанциях (АЭС), а также на Чернобыльской площадке.

Об этом сообщает агентство, пишет "Европейская правда". 

Эти миссии имеют целью оказание технической поддержки и помощи, необходимой для поддержания высокого уровня ядерной и физической ядерной безопасности и уменьшения риска ядерного инцидента или аварии, сообщают в агентстве. 

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16 декабря Украина подверглась значительным обстрелам по всей территории. Это привело к снижению мощности Хмельницкой и Ровенской АЭС, а также отключению от электросети Южно-Украинской АЭС. Ни одна из атомных электростанций Украины не понесла потери мощности за пределами площадки.

Сейчас на этих трех АЭС снова работают все девять энергоблоков.

В МАГАТЭ также отмечают, что дипломатические усилия по созданию охранной зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Украины продвигаются вперед.

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Напомним, Россия заявила, что не отдаст контроль над ЗАЭС для создания зоны ядерной безопасности.

 

Темы: МАГАТЭАЭСУкраинаэлектроэнергия
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