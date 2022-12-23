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У Києві замість трамваїв і тролейбусів ходитимуть автобуси - Кличко

Катерина ТищенкоП'ятниця, 23 грудня 2022, 19:25
Віталій Кличко, фото КМДА

Через дефіцит електроенергії у Києві припиняють роботу трамваї та тролейбуси, на їхніх маршрутах курсуватимуть автобуси.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Дослівно: "Через дефіцит електроенергії ми ухвалили рішення щодо припинення роботи наземного електротранспорту столиці – трамваїв та тролейбусів. На всіх маршрутах наземного електротранспорту відтепер курсують автобуси.

Аби забезпечити перевезення киян на маршрутах, де їздили трамваї і тролейбуси, ми випустили 222 автобуси. Це додаткових 38 автобусних маршрутів на заміну тролейбусам. Та 17 – на заміну трамваїв".

Деталі: Кличко повідомив, що загалом сьогодні на 126 автобусних маршрутах міста працюють 440 автобусів. Це – весь рухомий склад автобусів, що є в автопарках міста.

Також перевезення забезпечують і приватні перевізники – на 98 маршрутах працюють загалом 846 автобусів.

Метро в Києві працює. Наразі відкриті 50 станцій із 52. Дві станції – "Гідропарк" і "Дніпро" – тимчасово закриті.

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Що передувало: З вівторка, 20 грудня, у Києві відновили роботу дві станції метро – "Майдан Незалежності" та "Хрещатик", які були зачинені з початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому.

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Теми: Київтранспортелектроенергія
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