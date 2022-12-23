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В Киеве вместо трамваев и троллейбусов будут ходить автобусы - Кличко

Катерина ТищенкоПятница, 23 декабря 2022, 18:25
В Киеве вместо трамваев и троллейбусов будут ходить автобусы - Кличко
Виталий Кличко, фото КГГА

Из-за дефицита электроэнергии в Киеве прекращают работу трамваи и троллейбусы, на их маршрутах будут курсировать автобусы.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Дословно: "Из-за дефицита электроэнергии мы приняли решение о прекращении работы

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наземного электротранспорта столицы – трамваев и троллейбусов. На всех маршрутах наземного электротранспорта отныне курсируют автобусы.

Чтобы обеспечить перевозку киевлян на маршрутах, где ездили трамваи и троллейбусы, мы выпустили 222 автобуса. Это дополнительных 38 автобусных маршрутов на замену троллейбусам. И 17 – на замену трамваев".

Детали: Кличко сообщил, что всего сегодня на 126 автобусных маршрутах города работают 440 автобусов. Это – весь подвижной состав автобусов, которые есть в автопарках города.

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Также перевозки обеспечивают и частные перевозчики – на 98 маршрутах работают в целом 846 автобусов.

Метро в Киеве работает. Сейчас открыты 50 станций из 52. Две станции - "Гидропарк" и "Днепр" - временно закрыты.

Что предшествовало: Со вторника, 20 декабря, в Киеве возобновили работу две станции метро - "Майдан Независимости" и "Крещатик", которые были закрыты с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале.

Темы: Киевтранспортэлектроэнергия
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