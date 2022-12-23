Мельник: Берлін має сформувати європейський альянс для України, якщо не хоче передавати танки сам

Заступник міністра закордонних справ та колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник звернувся до уряду Німеччини з закликом надати Україні бойові танки - і якщо Берлін не хоче робити це самостійно, то йому слід створити для цього альянс із союзниками.

Про це дипломат сказав в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), пише "Європейська правда".

За словами Мельника, який неодноразово закликав Берлін до передачі Києву танків ще на посаді посла, він хотів би, щоб канцлер Олаф Шольц "нарешті переглянув своє небажання поставляти, наприклад, основний бойовий танк Leopard і бойову машину піхоти Marder".

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"Аргументи, чому танки не будуть поставлені в Україну, з нашої точки зору, зовсім не переконливі. Якщо німецький уряд не хоче йти наодинці з постачанням, то Німеччина могла б відігравати провідну роль на континенті в цьому питанні, створити європейський танковий альянс", - запропонував Мельник.

Уряд Німеччини не бажає постачати Leopard і Marder Україні до тих пір, поки такі танки не будуть надані іншими партнерами. Шольц неодноразово наголошував, що в цьому питанні не буде жодних національних ініціатив.

Мельник звернувся до правлячої коаліції у Берліні з проханням зробити все, "що допоможе Україні відбити цю атаку Росії і зберегти людські життя. І зробити це сьогодні, а не колись".

ВІДЕО ДНЯ

Днями повідомлялося, що схвалення постачання західних бойових танків в Україну зростає серед громадян Німеччини, однак поки не досягло рівня у половину населення.

Раніше лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц виступив із вимогою, щоб федеральний уряд поставив в Україну бойові танки та бронетранспортери.