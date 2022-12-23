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Мельник: Берлин должен сформировать европейский альянс для Украины, если не хочет передавать танки сам

"Европейская правда"Пятница, 23 декабря 2022, 18:50

Заместитель министра иностранных дел и бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник обратился к правительству Германии с призывом предоставить Украине боевые танки - и если Берлин не хочет делать это самостоятельно, то ему следует создать для этого альянс с союзниками.

Об этом дипломат сказал в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), пишет "Европейская правда".

По словам Мельника, который неоднократно призывал Берлин к передаче Киеву танков еще в должности посла, он хотел бы, чтобы канцлер Олаф Шольц "наконец пересмотрел свое нежелание поставлять, например, основной боевой танк Leopard и боевую машину пехоты Marder".

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"Аргументы, почему танки не будут поставлены в Украину, с нашей точки зрения, совсем не убедительны. Если немецкое правительство не хочет идти наедине с поставками, то Германия могла бы играть ведущую роль на континенте в этом вопросе, создать европейский танковый альянс", - предложил Мельник.

Правительство Германии не желает поставлять Leopard и Marder Украине до тех пор, пока такие танки не будут предоставлены другими партнерами. Шольц неоднократно подчеркивал, что в этом вопросе не будет никаких национальных инициатив.

Мельник обратился к правящей коалиции в Берлине с просьбой сделать все, "что поможет Украине отразить эту атаку России и сохранить человеческие жизни. И сделать это сегодня, а не когда-нибудь".

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На днях сообщалось, что одобрение поставки западных боевых танков в Украину растет среди граждан Германии, однако пока не достигло уровня в половину населения.

Ранее лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц выступил с требованием, чтобы федеральное правительство поставило в Украину боевые танки и бронетранспортеры.

Темы: ГерманияоружиевойнаУкраина
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