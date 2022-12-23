У Фінляндії через напад РФ на Україну скасували зустріч Йоулупуккі і Діда Мороза на кордоні

Фінський Йоулупуккі і російський Дід Мороз більше не зустрічаються на східному кордоні Фінляндії через напад РФ на Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія Yle.

Перша зустріч білобородих дідів відбулася 11 років тому в прикордонному містечку Тохмаярві. Акція отримала назву "Різдво починається на кордоні".

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Однак через напад Росії на Україну традиція не продовжуватиметься.

Попереднього разу Йоулупуккі та Дід Мороз зустрічалися на прикордонному переході Ніірала перед пандемією у 2019 році.

Захід був спрямований на розвиток співпраці між Фінляндією і Росією.

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Нагадаємо, прем’єрка Фінляндії Санна Марін у своєму різдвяному зверненні до нації згадала Україну та закликала людей допомагати українцям.