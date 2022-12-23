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В Финляндии из-за нападения РФ на Украину отменили встречу Йоулупукки и Деда Мороза на границе

"Европейская правда"Пятница, 23 декабря 2022, 20:16

Финский Йоулупукки и российский Дед Мороз больше не встречаются на восточной границе Финляндии из-за нападения РФ на Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания Yle.

Первая встреча белобородых дедов состоялась 11 лет назад в приграничном городке Тохмаярви. Акция получила название "Рождество начинается на границе".

Однако из-за нападения России на Украину традиция не будет продолжаться.

В прошлый раз Йоулукки и Дед Мороз встречались на пограничном переходе Ниирала перед пандемией в 2019 году.

Мероприятие было направлено на развитие сотрудничества между Финляндией и Россией.

Напомним, премьер Финляндии Санна Марин в своем рождественском обращении к нации вспомнила Украину и призвала людей помогать украинцам.

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Темы: ФинляндияУкраинавойнаРосcия
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