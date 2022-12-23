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Палата представників США схвалила бюджет із майже $45 млрд для України й союзників

"Європейська правда"П'ятниця, 23 грудня 2022, 20:43
Палата представників США схвалила бюджет із майже $45 млрд для України й союзників
Конгрес США, фото Getty Images

Законопроєкт про витрати на суму 1,7 трильйона доларів, що фінансує федеральні агентства до вересня і надає більшу допомогу зруйнованій Україні, був затверджений Палатою представників у п'ятницю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Законопроєкт був ухвалений 225 голосами "за" при 201 "проти". Тепер його передадуть на підпис президенту Джо Байдену для набуття чинності.

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Ухвалення законопроєкту стало завершенням другого терміну перебування Ненсі Пелосі на посаді спікера Палати представників. Республіканці візьмуть контроль над Палатою представників у наступному році.

Законодавці надали Україні та союзникам по НАТО близько 45 мільярдів доларів, що більше, ніж просив навіть Байден, визнавши, що майбутні раунди фінансування не гарантовані з новою Палатою представників, очолюваною Республіканською партією.

У драматичній промові на спільному засіданні Конгресу в середу ввечері президент України Володимир Зеленський сказав законодавцям, що ця допомога - не благодійність, а інвестиція в глобальну безпеку і демократію.

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Хоча допомога Україні в основному має двопартійну підтримку, деякі республіканці в Палаті представників критично ставляться до цих зусиль, стверджуючи, що ці гроші краще витратити на пріоритетні цілі в США.

Як повідомлялось, цього тижня Конгрес планує затвердити бюджет США на наступний рік, який, серед іншого, містить "Акт про додаткові асигнування для України", що передбачає майже $45 мільярдів витрат.

Ключові статті витрат передбачають до $14,5 мільярда на передання Україні майна з військових запасів рішенням президента, $9 мільярдів на закупівлю військової допомоги для України та $13,37 мільярдів фінансової підтримки.

Ці кошти будуть виділені на додаток до рекордних $858 млрд оборонних витрат на цей рік.

Читайте також адаптований переклад емоційного виступу президента Зеленського у Конгресі США: "2023 рік стане вирішальним у нашій спільній війні".

Теми: СШАгроші
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