Палата представителей США одобрила бюджет с почти $45 млрд для Украины и союзников

Законопроект о расходах на сумму 1,7 триллиона долларов, финансирующий федеральные агентства до сентября и предоставляющий большую помощь разрушенной Украине, был утвержден Палатой представителей в пятницу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Законопроект был принят 225 голосами "за" при 201 "против". Теперь его передадут на подпись президенту Джо Байдену для вступления в силу.

Реклама:

Принятие законопроекта стало завершением второго срока пребывания Нэнси Пелоси на посту спикера Палаты представителей. Республиканцы возьмут контроль над Палатой представителей в следующем году.

Законодатели предоставили Украине и союзникам по НАТО около 45 миллиардов долларов, что больше, чем просил даже Байден, признав, что будущие раунды финансирования не гарантированы с новой Палатой представителей, возглавляемой Республиканской партией.

В драматической речи на совместном заседании Конгресса в среду вечером президент Украины Владимир Зеленский сказал законодателям, что эта помощь - не благотворительность, а инвестиция в глобальную безопасность и демократию.

ВИДЕО ДНЯ

Хотя помощь Украине в основном имеет двухпартийную поддержку, некоторые республиканцы в Палате представителей критически относятся к этим усилиям, утверждая, что эти деньги лучше потратить на приоритетные цели в США.

Как сообщалось, на этой неделе Конгресс планирует утвердить бюджет США на следующий год, который, среди прочего, содержит "Акт о дополнительных ассигнованиях для Украины", предусматривающий почти $45 миллиардов расходов.

Ключевые статьи расходов предусматривают до $14,5 миллиарда на передачу Украине имущества из военных запасов решением президента, $9 миллиардов на закупку военной помощи для Украины и $13,37 миллиардов финансовой поддержки.

Эти средства будут выделены в дополнение к рекордным $858 млрд оборонных расходов на этот год.

Читайте также: Танки и переговоры с Путиным на условиях Украины: о чем договорился Зеленский в США.