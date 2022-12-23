Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Палата представителей США одобрила бюджет с почти $45 млрд для Украины и союзников

"Европейская правда"Пятница, 23 декабря 2022, 20:43
Палата представителей США одобрила бюджет с почти $45 млрд для Украины и союзников
Конгресс США, фото Getty Images

Законопроект о расходах на сумму 1,7 триллиона долларов, финансирующий федеральные агентства до сентября и предоставляющий большую помощь разрушенной Украине, был утвержден Палатой представителей в пятницу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Законопроект был принят 225 голосами "за" при 201 "против". Теперь его передадут на подпись президенту Джо Байдену для вступления в силу.

Реклама:

Принятие законопроекта стало завершением второго срока пребывания Нэнси Пелоси на посту спикера Палаты представителей. Республиканцы возьмут контроль над Палатой представителей в следующем году.

Законодатели предоставили Украине и союзникам по НАТО около 45 миллиардов долларов, что больше, чем просил даже Байден, признав, что будущие раунды финансирования не гарантированы с новой Палатой представителей, возглавляемой Республиканской партией.

В драматической речи на совместном заседании Конгресса в среду вечером президент Украины Владимир Зеленский сказал законодателям, что эта помощь - не благотворительность, а инвестиция в глобальную безопасность и демократию.

ВИДЕО ДНЯ

Хотя помощь Украине в основном имеет двухпартийную поддержку, некоторые республиканцы в Палате представителей критически относятся к этим усилиям, утверждая, что эти деньги лучше потратить на приоритетные цели в США.

Как сообщалось, на этой неделе Конгресс планирует утвердить бюджет США на следующий год, который, среди прочего, содержит "Акт о дополнительных ассигнованиях для Украины", предусматривающий почти $45 миллиардов расходов.

Ключевые статьи расходов предусматривают до $14,5 миллиарда на передачу Украине имущества из военных запасов решением президента, $9 миллиардов на закупку военной помощи для Украины и $13,37 миллиардов финансовой поддержки.

Эти средства будут выделены в дополнение к рекордным $858 млрд оборонных расходов на этот год.

Читайте также: Танки и переговоры с Путиным на условиях Украины: о чем договорился Зеленский в США.

Темы: СШАденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
США
США пришлют в Украину первые снаряды с обедненным ураном – Reuters
В США увидели "заметный прогресс" контрнаступления на юге
Двух участников штурма Капитолия приговорили к 15 и 17 годам тюрьмы
Последние новости
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
Все новости...
Реклама: