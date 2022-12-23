У Британії назвали недалекоглядними плани уряду скоротити допомогу українським біженцям

Країни Великої Британії заявили Вестмінстеру, що плани скорочення фінансування українських біженців є "контрпродуктивними" і "недалекоглядними".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Урядовий міністр Майкл Гоув заявив, що скорочення з 10 500 фунтів стерлінгів на особу до 5 900 фунтів стерлінгів є результатом "більш широкого тиску на державні фінанси".

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У листі шотландського міністра у справах України Ніла Грея та валлійського міністра соціальної справедливості Джейн Хатт вони попросили "терміново" переглянути ці рішення.

"Оголошені зміни означають скорочення фінансування, доступного для допомоги людям, які тікають від незаконної війни Путіна в Україні, щоб облаштуватися в новому домі", - йдеться в листі.

"Перед лицем постійних і гострих потреб контрпродуктивно і недалекоглядно скорочувати життєво важливе фінансування, доступне для надання державних послуг найбільш вразливим верствам населення. Це поставить місцеві органи влади під надзвичайний і неприйнятний тиск під час безпрецедентної кризи вартості життя" - заявили міністри.

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"Ті, хто прибуває з України, заслуговують на таку ж турботу і підтримку, яку ми надаємо тим, хто прибуває з Афганістану або через Програму переселення до Великої Британії" – сказано у листі.

Речниця британського уряду заявила: "Ради отримали 1,1 мільярда фунтів стерлінгів через програму "Оселі для України", щоб вони могли підтримувати прибулих, і вони зобов'язані гарантувати, що сім'ї не залишаться без даху над головою".

"Міністри та урядовці регулярно зустрічаються зі своїми колегами з децентралізованих урядів, і ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з ними, щоб забезпечити українцям та їхнім господарям необхідну підтримку" – додала вона.

Згідно з останніми даними Бюро національної статистики Британії, 56% дорослих українців, які прибули до Британії у червні або раніше, знайшли роботу, 66% безробітних мають намір шукати роботу в наступному місяці, а 17% уже влаштувалися в приватному секторі.

Раніше британський уряд оголосив, що власники будинків, які понад рік надаватимуть прихисток українським біженцям у межах програми Homes for Ukraine ("Оселі для України"), отримуватимуть 500 фунтів стерлінгів на місяць як подяку за свої зусилля.