Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Британии назвали недальновидными планы правительства сократить помощь украинским беженцам

"Европейская правда"Пятница, 23 декабря 2022, 21:27

Страны Великобритании заявили Вестминстеру, что планы сокращения финансирования украинских беженцев являются "контрпродуктивными" и "недальновидными".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Правительственный министр Майкл Гоув заявил, что сокращение с 10 500 фунтов стерлингов на человека до 5 900 фунтов стерлингов является результатом "более широкого давления на государственные финансы".

Реклама:

В письме шотландского министра по делам Украины Нила Грея и валлийского министра социальной справедливости Джейн Хатт они попросили "срочно" пересмотреть эти решения.

"Объявленные изменения означают сокращение финансирования, доступного для помощи людям, которые бегут от незаконной войны Путина в Украине, чтобы обустроиться в новом доме", - говорится в письме.

"Перед лицом постоянных и острых потребностей контрпродуктивно и недальновидно сокращать жизненно важное финансирование, доступное для предоставления государственных услуг наиболее уязвимым слоям населения. Это поставит местные органы власти под чрезвычайное и неприемлемое давление во время беспрецедентного кризиса стоимости жизни" - заявили министры.

ВИДЕО ДНЯ

"Те, кто прибывает из Украины, заслуживают такую же заботу и поддержку, которую мы предоставляем тем, кто прибывает из Афганистана или через Программу переселения в Великобританию" - сказано в письме.

Пресс-секретарь британского правительства заявила: "Советы получили 1,1 миллиарда фунтов стерлингов через программу "Жилье для Украины", чтобы они могли поддерживать прибывших, и они обязаны гарантировать, что семьи не останутся без крыши над головой".

"Министры и чиновники регулярно встречаются со своими коллегами из децентрализованных правительств, и мы будем продолжать тесно сотрудничать с ними, чтобы обеспечить украинцам и их хозяевам необходимую поддержку", - добавила она.

Согласно последним данным Бюро национальной статистики Британии, 56% взрослых украинцев, прибывших в Британию в июне или ранее, нашли работу, 66% безработных намерены искать работу в следующем месяце, а 17% уже устроились в частном секторе.

Ранее британское правительство объявило, что владельцы домов, которые более года будут предоставлять приют украинским беженцам в рамках программы Homes for Ukraine ("Дома для Украины"), будут получать 500 фунтов стерлингов в месяц в качестве благодарности за свои усилия.

Темы: Великобританиябеженцы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Великобритания
Разведка Британии: В РФ не хватает желающих идти в армию, несмотря на зарплату и привилегии
Россия могла отменить учения "Запад" из-за недостатка солдат и техники − Британская разведка
Залужный обсуждал стратегию Украины на встрече с чиновниками НАТО – The Guardian
Последние новости
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
Все новости...
Реклама: