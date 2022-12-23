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В Британии назвали недальновидными планы правительства сократить помощь украинским беженцам

"Европейская правда"Пятница, 23 декабря 2022, 22:27

Страны Великобритании заявили Вестминстеру, что планы сокращения финансирования украинских беженцев являются "контрпродуктивными" и "недальновидными".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Правительственный министр Майкл Гоув заявил, что сокращение с 10 500 фунтов стерлингов на человека до 5 900 фунтов стерлингов является результатом "более широкого давления на государственные финансы".

В письме шотландского министра по делам Украины Нила Грея и валлийского министра социальной справедливости Джейн Хатт они попросили "срочно" пересмотреть эти решения.

"Объявленные изменения означают сокращение финансирования, доступного для помощи людям, которые бегут от незаконной войны Путина в Украине, чтобы обустроиться в новом доме", - говорится в письме.

"Перед лицом постоянных и острых потребностей контрпродуктивно и недальновидно сокращать жизненно важное финансирование, доступное для предоставления государственных услуг наиболее уязвимым слоям населения. Это поставит местные органы власти под чрезвычайное и неприемлемое давление во время беспрецедентного кризиса стоимости жизни" - заявили министры.

"Те, кто прибывает из Украины, заслуживают такую же заботу и поддержку, которую мы предоставляем тем, кто прибывает из Афганистана или через Программу переселения в Великобританию" - сказано в письме.

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Пресс-секретарь британского правительства заявила: "Советы получили 1,1 миллиарда фунтов стерлингов через программу "Жилье для Украины", чтобы они могли поддерживать прибывших, и они обязаны гарантировать, что семьи не останутся без крыши над головой".

"Министры и чиновники регулярно встречаются со своими коллегами из децентрализованных правительств, и мы будем продолжать тесно сотрудничать с ними, чтобы обеспечить украинцам и их хозяевам необходимую поддержку", - добавила она.

Согласно последним данным Бюро национальной статистики Британии, 56% взрослых украинцев, прибывших в Британию в июне или ранее, нашли работу, 66% безработных намерены искать работу в следующем месяце, а 17% уже устроились в частном секторе.

Ранее британское правительство объявило, что владельцы домов, которые более года будут предоставлять приют украинским беженцам в рамках программы Homes for Ukraine ("Дома для Украины"), будут получать 500 фунтов стерлингов в месяц в качестве благодарности за свои усилия.

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Темы: Великобританиябеженцы
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