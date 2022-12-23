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У Києві арештували підприємця, який сплатив до бюджету так званої "ДНР" 10 мільйонів

Катерина ТищенкоП'ятниця, 23 грудня 2022, 23:38
фото Київської міської прокуратури

Працівники ДБР спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції України повідомили про підозру власнику мережі ломбардів у Донецьку, який проживає в Києві.

Джерело: ДБР, Київська міська прокуратура

Деталі: Чоловік після 2014 року виїхав до Києва, але продовжував дистанційно вести комерційну діяльність на тимчасово окупованій території Донбасу.

Дослівно: "Зловмисник вирішив не закривати мережу ломбардів на тимчасово окупованій території, а навпаки – підтримував та розширював цей бізнес.

Він перереєстрував ломбарди за російським законодавством та відкрив рахунки у підконтрольному терористам місцевому банку. Корпоративні права підозрюваний передав своїй матері – громадянці РФ".

Більше деталей: Впродовж 2015-2018 років компанія підозрюваного сплатила податки та збори на суму понад 10 млн грн до бюджету терористичної організації.

Чоловіку повідомлено про підозру у фінансуванні тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансового забезпечення терористичної організації, за попередньою змовою осіб (ч. 2 ст. 258-2 КК України).

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фото Київської міської прокуратури

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

 

Як повідомляє Київська міська прокуратура, під час обшуку у фігуранта виявлено понад 1,7 кг золота та грошові кошти у російських рублях.

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Теми: бізнесДНРДБР
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