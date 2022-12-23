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В Киеве арестовали предпринимателя, уплатившего в бюджет так называемой "ДНР" 10 миллионов

Катерина ТищенкоПятница, 23 декабря 2022, 22:38
В Киеве арестовали предпринимателя, уплатившего в бюджет так называемой ДНР 10 миллионов
фото Киевской городской прокуратуры

Работники ГБР совместно с Департаментом стратегических расследований Нацполиции Украины сообщили о подозрении владельцу сети ломбардов в Донецке, который проживает в Киеве.

Источник: ГБР, Киевская городская прокуратура

Детали: Мужчина после 2014 года выехал в Киев, но продолжал дистанционно вести коммерческую деятельность на временно оккупированной территории Донбасса.

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Дословно: "Злоумышленник решил не закрывать сеть ломбардов на временно оккупированной территории, а наоборот – поддерживал и расширял этот бизнес.

Он перерегистрировал ломбарды по российскому законодательству и открыл счета в подконтрольном террористам местном банке. Корпоративные права подозреваемый передал своей матери – гражданке РФ".

Больше деталей: В течение 2015-2018 годов компания подозреваемого уплатила налоги и сборы на сумму более 10 млн грн в бюджет террористической организации.

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Мужчине сообщено о подозрении в финансировании терроризма, то есть действий, совершенных с целью финансового обеспечения террористической организации, по предварительному сговору лиц (ч. 2 ст. 258-2 УК Украины).

 
фото Киевской городской прокуратуры

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

 

Как сообщает Киевская городская прокуратура, во время обыска у фигуранта обнаружено более 1,7 кг золота и денежные средства в российских рублях.

Темы: бизнесДНРГБР
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