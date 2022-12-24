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У Китаї заявили, що не хочуть "вибирати між друзями" Україною й РФ

Катерина ТищенкоСубота, 24 грудня 2022, 00:15
Фу Конг, фото AFP via Getty Images

Новопризначений посол КНР у ЄС Фу Цун заявив, що вторгнення Росії в Україну поставило Китай "у дуже складне становище", оскільки він не хоче "вибирати між друзями" Москвою й Києвом.

Джерело: Фу Цун в інтерв’ю газеті South China Morning Post

Пряма мова: "Ми зазнаємо побічної шкоди від цієї кризи. І Росія, й Україна є хорошими друзями, тому ми не хочемо вибирати між друзями. Це відправна точка нашої позиції".

"Ця криза поставила нас у дуже складне становище, з політичної точки зору".

Деталі: За словами посла Китаю в ЄС, війна в Україні "створила велику напругу" у відносинах КНР із Європою.

Фу назвав війну в Україні "так званою спецоперацією", оскільки "саме так його (конфлікт – ред.) назвали росіяни".

"На другий день після початку цієї операції відбулася важлива телефонна розмова між президентом Китаю Сі і президентом Путіним, і під час цієї розмови президент Сі чітко висловився за пошук мирного рішення… Через 10 місяців після цього факти свідчать про те, що Китай не надає військової допомоги Росії. Насправді, наша позиція була досить збалансованою, погодьтеся, і ми готові долучатися до будь-яких мирних зусиль", - запевнив він.

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При цьому посол Китаю в ЄС заявив, що США нібито "мають вигоду з цієї кризи", продаючи зброю та заробляючи на енергетичній кризі в Європі.

"Найважливіше – зупинити бойові дії, досягти припинення вогню, щоб врятувати життя, і ми будемо підтримувати всі зусилля в цьому відношенні. Ми знаємо, що деякі країни або деякі люди в певних країнах не хочуть бачити припинення ворожнечі. І ми не думаємо, що це правильно", - сказав Фу.

Відповідаючи на питання, чи вважає він, що США не хочуть бачити закінчення війни, Фу сказав: "Це наша оцінка".

"Ми знаємо, що деякі люди мають вигоду з цієї кризи. Вони продають величезну кількість зброї. А також фактично, що стосується побічних ефектів цієї кризи, ми знаємо, хто має вигоду з енергетичної кризи, яку пережили європейські країни", - сказав він.

Передісторія

  • Китай уникає критики Росії у зв'язку з війною в Україні. Пекін підписав комюніке на саміті G20 в Індонезії в листопаді, в якому йдеться про те, що "більшість членів рішуче засудили війну в Україні", але продовжує утримуватися від того, щоб називати її війною.
  • У листопаді лідер КНР Сі Цзіньпін заявив канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, що він проти застосування ядерної сили в Європі, наголосивши на бажанні Пекіна утримати війну Росії в Україні від ескалації.
  • 21 грудня Сі Цзіньпін сказав колишньому президенту Росії Дмитру Медведєву, що його країна хотіла б бачити переговори щодо України.
  • У грудні Сі Цзіньпін доручив уряду налагодити тісніші економічні відносини з Росією, тоді як протягом дев’яти місяців повномасштабного російського вторгнення в Україну займав вичікувальну позицію. 
  • 21 грудня Росія та Китай розпочали спільні навчання у Східно-Китайському морі.

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Теми: КитайРосіявійнаСША
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