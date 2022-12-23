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В Китае заявили, что не хотят "выбирать между друзьями" Украиной и РФ

Катерина ТищенкоПятница, 23 декабря 2022, 23:15
В Китае заявили, что не хотят выбирать между друзьями Украиной и РФ
Фу Конг, фото AFP via Getty Images

Новоназначенный посол КНР в ЕС Фу Цун заявил, что вторжение России в Украину поставило Китай "в очень сложное положение", поскольку он не хочет "выбирать между друзьями" Москвой и Киевом.

Источник: Фу Цун в интервью газете South China Morning Post

Прямая речь: "Мы испытываем побочный ущерб от этого кризиса. И Россия, и Украина являются хорошими друзьями, поэтому мы не хотим выбирать между друзьями. Это отправная точка нашей позиции".

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"Этот кризис поставил нас в очень сложное положение, с политической точки зрения".

Детали: По словам посла Китая в ЕС, война в Украине "создала большое напряжение" в отношениях КНР с Европой.

Фу назвал войну в Украине "так называемой спецоперацией", поскольку "именно так его (конфликт – ред.) назвали россияне".

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"На второй день после начала этой операции состоялся важный телефонный разговор между президентом Китая Си и президентом Путиным, и во время этого разговора президент Си четко высказался за поиск мирного решения... Через 10 месяцев после этого факты свидетельствуют о том, что Китай не оказывает военной помощи России. На самом деле, наша позиция была достаточно сбалансированной, согласитесь, и мы готовы участвовать в любых мирных усилиях", - заверил он.

При этом посол Китая в ЕС заявил, что США якобы "извлекают выгоду из этого кризиса", продавая оружие и зарабатывая на энергетическом кризисе в Европе.

"Самое важное – остановить боевые действия, достичь прекращения огня, чтобы спасти жизни, и мы будем поддерживать все усилия в этом отношении. Мы знаем, что некоторые страны или некоторые люди в определенных странах не хотят видеть прекращения вражды. И мы не думаем, что это правильно", – сказал Фу.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что США не хотят видеть окончания войны, Фу сказал: "Это наша оценка".

"Мы знаем, что некоторые люди извлекают выгоду из этого кризиса. Они продают огромное количество оружия. А также фактически, что касается побочных эффектов этого кризиса, мы знаем, кто извлекает выгоду из энергетического кризиса, который пережили европейские страны", - сказал он.

Предыстория

  • Китай избегает критики России в связи с войной в Украине. Пекин подписал коммюнике на саммите Группы 20 в Индонезии в ноябре, в котором говорится, что "большинство членов решительно осудили войну в Украине", но продолжает воздерживаться от того, чтобы называть ее войной.
  • В ноябре лидер КНР Си Цзиньпин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что он против применения ядерной силы в Европе, подчеркнув желание Пекина удержать войну России в Украине от эскалации.
  • 21 декабря Си Цзиньпин сказал бывшему президенту России Дмитрию Медведеву, что его страна хотела бы видеть переговоры по Украине.
  • В декабре Си Цзиньпин поручил правительству наладить более тесные экономические отношения с Россией, тогда как в течение девяти месяцев полномасштабного российского вторжения в Украину занимал выжидательную позицию.
  • 21 декабря Россия и Китай начали совместные учения в Восточно-Китайском море.

Темы: КитайРосcиявойнаСША
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