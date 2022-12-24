Попри повернення до вугілля викиди в ЄС продовжують знижуватися

Повернення до вугільного виробництва електроенергії в деяких частинах Європи не завадило значному прогресу скорочення викидів парникових газів.

Про це свідчать дані Центру досліджень енергетики та чистого повітря, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

У листопаді викиди парникових газів у ЄС були найнижчими принаймні за 30 років, як і споживання газу, викиди вуглецю в енергетичному секторі та виробництво електроенергії на викопному паливі.

Заморозки цього місяця можуть призвести до того, що у грудні буде спалено більше вугілля і газу після незвично м'якого листопада.

Але тільки невелика частка падіння використання викопного палива минулого місяця може бути пов’язана з погодою, згідно з аналізом Центру. Помірні температури сприяли зниженню попиту на газ за межами енергетичного сектора на 6%, в той час як фактичний попит впав на 26%. В енергетичному секторі більш м'які температури можуть бути причиною падіння попиту на два відсоткових пункти від 12%, вважають аналітики.

Лаурі Міллівірта, провідний аналітик та автор звіту, пояснив: дані показують, що звинувачення на адресу ЄС у відмові від кліматичних зобов'язань є помилковими.

"Була дуже поширена думка, що Європа крокує назад у питанні зміни клімату через війну в Україні. На конференції Cop27 часто звучали зауваження щодо цього: мовляв, Європа повертається до вугілля. Ми показуємо, що це не так - була неправильна оцінка споживання вугілля", - сказав він.

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Деякі країни-члени ЄС, включаючи Німеччину та Польщу, прагнули до обмеженого повернення до використання вугілля для виробництва електроенергії на тлі стрімкого зростання цін на газ та обмеження постачання після вторгнення Росії в Україну. Велика Британія перевела вугільні електростанції в режим очікування.

У листопаді ЄС загалом використав менше вугілля, ніж у тому ж місяці минулого року, і ніж того самого місяця впродовж останніх трьох десятиліть. Німеччина та Польща використовували менше вугілля, ніж рік тому, хоча Фінляндія трохи збільшила споживання вугілля.

У Німеччині та Франції відбулося різке скорочення вироблення енергії на ядерних реакторах. У Німеччині це було компенсовано збільшенням вироблення вітрової та сонячної енергії, а Франція значно скоротила споживання електроенергії.

Однак похолодання, що настало цього місяця, коли температура повітря була приблизно на 5 градусів нижча, ніж зазвичай для цієї пори року, а також сніг і ожеледь у більшій частині Північної Європи, можуть загальмувати прогрес у скороченні використання викопного палива цієї зими.

Нагадаємо, у грудні Рада ЄС і Європарламент попередньо погодили план збільшення енергонезалежності блоку, зокрема від Росії.