Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Несмотря на возврат к углю, выбросы в ЕС продолжают снижаться

"Европейская правда"Пятница, 23 декабря 2022, 23:38
Несмотря на возврат к углю, выбросы в ЕС продолжают снижаться
Иллюстративное фото GETTY IMAGES

Возвращение к угольному производству электроэнергии в некоторых частях Европы не помешало значительному прогрессу сокращения выбросов парниковых газов.

Об этом свидетельствуют данные Центра исследований энергетики и чистого воздуха, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

В ноябре выбросы парниковых газов в ЕС были самыми низкими по крайней мере за 30 лет, как и потребление газа, выбросы углерода в энергетическом секторе и производство электроэнергии на ископаемом топливе.

Реклама:

Заморозки в этом месяце могут привести к тому, что в декабре будет сожжено больше угля и газа после необычно мягкого ноября.

Но только небольшая доля падения использования ископаемого топлива в прошлом месяце может быть связана с погодой, согласно анализу Центра. Умеренные температуры способствовали снижению спроса на газ за пределами энергетического сектора на 6%, в то время как фактический спрос упал на 26%. В энергетическом секторе более мягкие температуры могут быть причиной падения спроса на два процентных пункта от 12%, считают аналитики.

Лаури Милливирта, ведущий аналитик и автор отчета, пояснил: данные показывают, что обвинения в адрес ЕС в отказе от климатических обязательств являются ошибочными.

ВИДЕО ДНЯ

"Было очень распространено мнение, что Европа шагает назад в вопросе изменения климата из-за войны в Украине. На конференции Cop27 часто звучали замечания по этому поводу: мол, Европа возвращается к углю. Мы показываем, что это не так - была неправильная оценка потребления угля", - сказал он.

Некоторые страны-члены ЕС, включая Германию и Польшу, стремились к ограниченному возвращению к использованию угля для производства электроэнергии на фоне стремительного роста цен на газ и ограничения поставок после вторжения России в Украину. Великобритания перевела угольные электростанции в режим ожидания.

В ноябре ЕС в целом использовал меньше угля, чем в том же месяце прошлого года, и чем в том же месяце в течение последних трех десятилетий. Германия и Польша использовали меньше угля, чем год назад, хотя Финляндия немного увеличила потребление угля.

В Германии и Франции произошло резкое сокращение выработки энергии на ядерных реакторах. В Германии это было компенсировано увеличением выработки ветровой и солнечной энергии, а Франция значительно сократила потребление электроэнергии.

Однако похолодание, наступившее в этом месяце, когда температура воздуха была примерно на 5 градусов ниже, чем обычно для этого времени года, а также снег и гололед в большей части Северной Европы, могут затормозить прогресс в сокращении использования ископаемого топлива этой зимой.

Напомним, в декабре Совет ЕС и Европарламент предварительно согласовали план увеличения энергонезависимости блока, в частности от России.

Темы: угольЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
уголь
ЦНС: Угольная промышленность оккупированной Донетчины – под угрозой существования
Украина пока сохранит запрет на экспорт газа и угля – Минэнерго
В Германии полиция разогнала активистов, которые с баррикадами протестуют против открытия угольной шахты
Последние новости
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
Все новости...
Реклама: