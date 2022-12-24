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Несмотря на возврат к углю, выбросы в ЕС продолжают снижаться

"Европейская правда"Суббота, 24 декабря 2022, 00:38
Иллюстративное фото GETTY IMAGES

Возвращение к угольному производству электроэнергии в некоторых частях Европы не помешало значительному прогрессу сокращения выбросов парниковых газов.

Об этом свидетельствуют данные Центра исследований энергетики и чистого воздуха, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

В ноябре выбросы парниковых газов в ЕС были самыми низкими по крайней мере за 30 лет, как и потребление газа, выбросы углерода в энергетическом секторе и производство электроэнергии на ископаемом топливе.

Заморозки в этом месяце могут привести к тому, что в декабре будет сожжено больше угля и газа после необычно мягкого ноября.

Но только небольшая доля падения использования ископаемого топлива в прошлом месяце может быть связана с погодой, согласно анализу Центра. Умеренные температуры способствовали снижению спроса на газ за пределами энергетического сектора на 6%, в то время как фактический спрос упал на 26%. В энергетическом секторе более мягкие температуры могут быть причиной падения спроса на два процентных пункта от 12%, считают аналитики.

Лаури Милливирта, ведущий аналитик и автор отчета, пояснил: данные показывают, что обвинения в адрес ЕС в отказе от климатических обязательств являются ошибочными.

"Было очень распространено мнение, что Европа шагает назад в вопросе изменения климата из-за войны в Украине. На конференции Cop27 часто звучали замечания по этому поводу: мол, Европа возвращается к углю. Мы показываем, что это не так - была неправильная оценка потребления угля", - сказал он.

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Некоторые страны-члены ЕС, включая Германию и Польшу, стремились к ограниченному возвращению к использованию угля для производства электроэнергии на фоне стремительного роста цен на газ и ограничения поставок после вторжения России в Украину. Великобритания перевела угольные электростанции в режим ожидания.

В ноябре ЕС в целом использовал меньше угля, чем в том же месяце прошлого года, и чем в том же месяце в течение последних трех десятилетий. Германия и Польша использовали меньше угля, чем год назад, хотя Финляндия немного увеличила потребление угля.

В Германии и Франции произошло резкое сокращение выработки энергии на ядерных реакторах. В Германии это было компенсировано увеличением выработки ветровой и солнечной энергии, а Франция значительно сократила потребление электроэнергии.

Однако похолодание, наступившее в этом месяце, когда температура воздуха была примерно на 5 градусов ниже, чем обычно для этого времени года, а также снег и гололед в большей части Северной Европы, могут затормозить прогресс в сокращении использования ископаемого топлива этой зимой.

Напомним, в декабре Совет ЕС и Европарламент предварительно согласовали план увеличения энергонезависимости блока, в частности от России.

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Темы: угольЕС
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