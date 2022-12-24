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Путін отримує спотворену інформацію про війну в Україні – ЗМІ

"Українська правда"Субота, 24 грудня 2022, 03:45
Путін отримує спотворену інформацію про війну в Україні – ЗМІ
ВОЛОДИМИР ПУТІН. ФОТО З САЙТУ КРЕМЛЯ

Оточення російського президента Володимира Путіна системно дезінформує його про ситуацію на фронті в Україні, намагаючись не повідомляти йому погані новини.

Джерело: видання The Wall Street Journal, журналісти якого поспілкувалося з чинними і відставними функціонерами і розвідниками в Росії та на Заході, а також з "людьми, близькими до Кремля".

Деталі: За підсумками розмов зі своїми джерелами журналісти видання склали враження, що у російського президента "дуже обмежене уявлення про реальний стан речей", який стосується війни в Україні.

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WSJ пише, що кожного ранку Путін отримує письмове зведення з фронту, в якому акцент завжди робиться на успіхах, а невдачі згладжуються. Крім того, в таких зведеннях іноді застаріла на кілька днів інформація, оскільки перед тим, як потрапити до Путіна, вона проходить через фільтри ФСБ, Ради безпеки і особисто її голови Миколи Патрушева.

Як зазначає видання, останнім часом Путін почав "трохи більше цікавитися реальною картиною війни", однак "він, як і раніше, оточений адміністрацією, яка підтримує в ньому переконаність, що Росія переможе, незважаючи на всі людські та економічні втрати".

Теми: ПутінвійнаУкраїна
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