Путін отримує спотворену інформацію про війну в Україні – ЗМІ

Оточення російського президента Володимира Путіна системно дезінформує його про ситуацію на фронті в Україні, намагаючись не повідомляти йому погані новини.

Джерело: видання The Wall Street Journal, журналісти якого поспілкувалося з чинними і відставними функціонерами і розвідниками в Росії та на Заході, а також з "людьми, близькими до Кремля".

Деталі: За підсумками розмов зі своїми джерелами журналісти видання склали враження, що у російського президента "дуже обмежене уявлення про реальний стан речей", який стосується війни в Україні.

WSJ пише, що кожного ранку Путін отримує письмове зведення з фронту, в якому акцент завжди робиться на успіхах, а невдачі згладжуються. Крім того, в таких зведеннях іноді застаріла на кілька днів інформація, оскільки перед тим, як потрапити до Путіна, вона проходить через фільтри ФСБ, Ради безпеки і особисто її голови Миколи Патрушева.

Як зазначає видання, останнім часом Путін почав "трохи більше цікавитися реальною картиною війни", однак "він, як і раніше, оточений адміністрацією, яка підтримує в ньому переконаність, що Росія переможе, незважаючи на всі людські та економічні втрати".