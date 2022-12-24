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Путин получает искаженную информацию о войне в Украине – СМИ

"Украинская правда"Суббота, 24 декабря 2022, 03:45
Путин получает искаженную информацию о войне в Украине – СМИ
ВЛАДИМИР ПУТИН. ФОТО ИЗ САЙТА КРЕМЛЯ

Окружение российского президента Владимира Путина системно дезинформирует его о ситуации на фронте в Украине, стараясь не сообщать ему плохие новости.

Источник: издание The Wall Street Journal, журналисты которого пообщались с действующими и отставными функционерами и разведчиками в России и на Западе, а также с "людьми, близкими к Кремлю".

Детали: По итогам разговоров со своими источниками журналисты издания составили впечатление, что у российского президента "очень ограниченное представление о реальном положении вещей", которое касается войны в Украине.

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WSJ пишет, что каждое утро Путин получает письменную сводку с фронта, в которой акцент всегда делается на успехах, а неудачи сглаживаются. Кроме того, в таких сводках иногда устаревшая на несколько дней информация, поскольку перед тем, как попасть к Путину, она проходит через фильтры ФСБ, Совета безопасности и лично его председателя Николая Патрушева.

Как отмечает издание, в последнее время Путин начал "немного больше интересоваться реальной картиной войны", однако "он по-прежнему окружен администрацией, которая поддерживает в нем убежденность, что Россия победит, несмотря на все человеческие и экономические потери".

Темы: ПутинвойнаУкраина
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