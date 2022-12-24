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Британська розвідка пояснила, чому РФ не наступає попри наявність живої сили

"Європейська правда"Субота, 24 грудня 2022, 09:37

Ключовим чинником, який обмежує наступальний потенціал російських військових на території України, є нестача боєприпасів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в суботньому огляді розвідувальної спільноти Великої Британії.

Там зауважується, що з жовтня Росія збільшила свої сили в Україні за рахунок десятків тисяч резервістів, і попри зменшення нестачі особового складу саме нестача боєприпасів, найімовірніше, залишається "ключовим обмежувальним фактором для російських наступальних операцій".

"Росія, ймовірно, обмежила свої ракетні удари по українській інфраструктурі дальнього радіусу дії приблизно до одного разу на тиждень через обмежену кількість крилатих ракет", – припускають у британській розвідці.

Аналогічно, стверджують там, Росія навряд чи змогла збільшити запаси артилерійських боєприпасів настільки, щоб забезпечити проведення широкомасштабних наступальних операцій.

"Вразливість нинішнього оперативного плану Росії полягає в тому, що навіть проста підтримка оборонних операцій вздовж протяжної лінії фронту вимагає значних щоденних витрат снарядів і ракет", – констатують у розвідці Британії.

На початку грудня директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс заявила, що російські сили в Україні зазнали низки невдач – від проблем із моральним духом до нестачі боєприпасів, зокрема темпи використання останніх у Росії більші, ніж виробництва.

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У Пентагоні також вважають, що через високу інтенсивність використання артилерії Росія змушена використовувати снаряди, виготовлені понад 40 років тому, які мають високий рівень відмов.

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Теми: Велика Британіярозвідкавійна
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