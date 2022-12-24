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Британська розвідка пояснила, чому РФ не наступає попри наявність живої сили

"Європейська правда"Субота, 24 грудня 2022, 08:37

Ключовим чинником, який обмежує наступальний потенціал російських військових на території України, є нестача боєприпасів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в суботньому огляді розвідувальної спільноти Великої Британії.

Там зауважується, що з жовтня Росія збільшила свої сили в Україні за рахунок десятків тисяч резервістів, і попри зменшення нестачі особового складу саме нестача боєприпасів, найімовірніше, залишається "ключовим обмежувальним фактором для російських наступальних операцій".

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"Росія, ймовірно, обмежила свої ракетні удари по українській інфраструктурі дальнього радіусу дії приблизно до одного разу на тиждень через обмежену кількість крилатих ракет", – припускають у британській розвідці.

Аналогічно, стверджують там, Росія навряд чи змогла збільшити запаси артилерійських боєприпасів настільки, щоб забезпечити проведення широкомасштабних наступальних операцій.

"Вразливість нинішнього оперативного плану Росії полягає в тому, що навіть проста підтримка оборонних операцій вздовж протяжної лінії фронту вимагає значних щоденних витрат снарядів і ракет", – констатують у розвідці Британії.

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На початку грудня директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс заявила, що російські сили в Україні зазнали низки невдач – від проблем із моральним духом до нестачі боєприпасів, зокрема темпи використання останніх у Росії більші, ніж виробництва.

У Пентагоні також вважають, що через високу інтенсивність використання артилерії Росія змушена використовувати снаряди, виготовлені понад 40 років тому, які мають високий рівень відмов.

Теми: Велика Британіярозвідкавійна
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