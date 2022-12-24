Британская разведка объяснила, почему РФ не наступает несмотря на наличие живой силы

Ключевым фактором, который ограничивает наступательный потенциал российских военных на территории Украины, является нехватка боеприпасов.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в субботнем обзоре разведывательного сообщества Великобритании.

Там отмечается, что с октября Россия увеличила свои силы в Украине за счет десятков тысяч резервистов, и несмотря на уменьшение недостатка личного состава именно нехватка боеприпасов, скорее всего, остается "ключевым ограничительным фактором для российских наступательных операций".

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"Россия, вероятно, ограничила свои ракетные удары по украинской инфраструктуре дальнего радиуса действия примерно до одного раза в неделю из-за ограниченного количества крылатых ракет", - предполагают в британской разведке.

Аналогично, утверждают там, Россия вряд ли смогла увеличить запасы артиллерийских боеприпасов настолько, чтобы обеспечить проведение широкомасштабных наступательных операций.

"Уязвимость нынешнего оперативного плана России заключается в том, что даже простая поддержка оборонительных операций вдоль протяженной линии фронта требует значительных ежедневных расходов снарядов и ракет", - констатируют в разведке Британии.

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В начале декабря директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что российские силы в Украине потерпели ряд неудач - от проблем с моральным духом до недостатка боеприпасов, в частности темпы использования последних в России больше, чем производства.

В Пентагоне также считают, что из-за высокой интенсивности использования артиллерии Россия вынуждена использовать снаряды, изготовленные более 40 лет назад, которые имеют высокий уровень отказов.