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Британская разведка объяснила, почему РФ не наступает несмотря на наличие живой силы

"Европейская правда"Суббота, 24 декабря 2022, 08:37

Ключевым фактором, который ограничивает наступательный потенциал российских военных на территории Украины, является нехватка боеприпасов.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в субботнем обзоре разведывательного сообщества Великобритании.

Там отмечается, что с октября Россия увеличила свои силы в Украине за счет десятков тысяч резервистов, и несмотря на уменьшение недостатка личного состава именно нехватка боеприпасов, скорее всего, остается "ключевым ограничительным фактором для российских наступательных операций".

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"Россия, вероятно, ограничила свои ракетные удары по украинской инфраструктуре дальнего радиуса действия примерно до одного раза в неделю из-за ограниченного количества крылатых ракет", - предполагают в британской разведке.

Аналогично, утверждают там, Россия вряд ли смогла увеличить запасы артиллерийских боеприпасов настолько, чтобы обеспечить проведение широкомасштабных наступательных операций.

"Уязвимость нынешнего оперативного плана России заключается в том, что даже простая поддержка оборонительных операций вдоль протяженной линии фронта требует значительных ежедневных расходов снарядов и ракет", - констатируют в разведке Британии.

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В начале декабря директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что российские силы в Украине потерпели ряд неудач - от проблем с моральным духом до недостатка боеприпасов, в частности темпы использования последних в России больше, чем производства.

В Пентагоне также считают, что из-за высокой интенсивности использования артиллерии Россия вынуждена использовать снаряды, изготовленные более 40 лет назад, которые имеют высокий уровень отказов.

Темы: Великобританияразведкавойна
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