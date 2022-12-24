Окупанти вбили 5 людей у Херсоні та 2 на Донеччині – ОВА

Російські окупанти за добу 23 грудня вбили 5 людей у Херсоні, ще 17 — поранили.

Джерело: зведення глав ОВА

Деталі: Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградськїй, Хмельницькій, Одеській, Миколаївській, Чернівецькїй, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінниччині, Житомирщині, Чернігівщині, Черкащині та Київщині.

Сумщина: минулої доби ворог наніс 45 ударів по Краснопільській та Есманській громадах. Погоджені будівлі, без жертв.

Запорізька: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Червоне, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Дорожнянка, Чарівне, Новоандріївка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Білогір'я, Ольгівське, Щербаки, Малі Щербаки, Кам'янське, Степове. Надійшло 22 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів РФ. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Дніпропетровщина: росіяни знову обстріляли Нікопольщину, били з РСЗВ та важкої артилерії по Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах. Попередньо, люди цілі. Пошкоджене майно садового товариства, гаражі та автівки промислового підприємства, лінії електропередач. Наслідки ще уточнюються.

Харківщина: минулої доби росіяни завдавали мінометних та артилерійських обстрілів у населених пунктів Гур’їв, Ветеринарне, Кудіївка, Гоптівка, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Амбарне, Новомлинськ та Дворічна на Харківщині. Це Харківський, Чугуївський, Куп’янський, Ізюмський райони. Детальна інформація щодо поранення цивільних внаслідок ворожих обстрілів уточнюється.

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Луганщина: на Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії по районах Новоселівського, Стельмахівки, Куземівки, Коломийчихи та М’ясожарівки. На Лиманському напрямку під вогонь потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка та Діброва. Продовжується перепрофілювання лікарень Луганської області у військові шпиталі. Ворог несе великі втрати. Ситуація на Луганщині залишається складною.

Донеччина: вночі — періодичні обстріли прифронтових населених пунктів Торецької та Мар'їнської громади. На ранок — артилерійські обстріли старої частини Авдіївки. Вчора ввечері росіяни обстріляли Курахово, с.Переїзне та Званівка Званівської громади, а також селища Торське Лиманської громади. Постійний вогонь по Бахмуту. За вчора здійснено декілька обстрілів центральної частини міста. Відомо, що постраждали найстаріші будівлі центральної частини міста, а саме будівля мистецької школи, житловий будинок 53 по вул.Миру, будівля адміністративного суду. За минулу добу на Донеччині: 2 загиблих, 5 поранених.

Херсонщина: за інформацією ГШ ЗСУ, російські окупанти продовжують тероризувати цивільних громадян, що проживають вздовж правого берега річки Дніпро. Обстрілів з реактивної та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Херсон, Республіканець, Дніпровське, Янтарне, Білозерка, Станіслав, Гаврилівка, Новодмитрівка, Бургунка, Інженерне та Чорнобаївка. Вчора рашисти обстріляли місто Херсон з реактивних систем залпового вогню. Загинули двоє людей. Пошкоджені житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури. Під обстріл потрапив дитячий садок, що знаходиться в Корабельному районі міста. Вибуховою хвилею та уламками снарядів в будівлі вибито вікна. На щастя, постраждалих немає.

Загалом у Херсонській області минулої доби 22 постраждалих, з них 5 загиблих у Херсоні, 17 людям надана медична допомога, серед них 1 дитина 6 років. Критично важка ситуація у тимчасово окупованій Голопристанській громаді. Громада перебуває під постійними обстрілами. Триває робота по відновленню життя на звільненій Херсонщину. Тривають роботи із розчищення доріг, Вибухотехніки Нацполіції та ДСНС знешкодили понад 130 вибухонебезпечних предметів. Надходить гуманітарна допомога.