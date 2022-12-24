Оккупанты убили 5 человек в Херсоне и 2 в Донецкой области - ОВА

Российские оккупанты за сутки 23 декабря убили 5 человек в Херсоне, еще 17 - ранили.

Источник: сводка глав ОВА

Детали: Относительно спокойно, без обстрелов ночь прошла на Волыни, Закарпатье, в Ровенской области, в Ивано-Франковской, Кировоградской, Хмельницкой, Одесской, Николаевской, Черновицкой, Львовской, Тернопольской областях, а также в Полтавской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Киевской областях.

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Сумщина: за прошедшие сутки враг нанес 45 ударов по Краснопольской и Эсманской общинах. Согласованные здания, без жертв.

Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Красное, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Дорожнянка, Чаривне, Новоандреевка, Новоданиловка, Малая Токмачка, Белогорье, Ольговское, Щербаки, Малые Щербаки, Каменское, Степное. Поступило 22 сообщения о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов РФ. Подробная информация о последствиях уточняется.

Днепропетровщина: россияне снова обстреляли Никопольщину, били из РСЗО и тяжелой артиллерии по Марганецкой, Мировской и Червоногригорьевской громадах. Предварительно, люди целы. Повреждено имущество садового общества, гаражи и автомобили промышленного предприятия, линии электропередач. Последствия еще уточняются.

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Харьковщина: за прошедшие сутки россияне наносили минометные и артиллерийские обстрелы у населенных пунктов Гурьев, Ветеринарное, Кудиевка, Гоптовка, Старица, Огирцево, Волчанск, Амбарное, Новомлинск и Двуречная на Харьковщине. Это Харьковский, Чугуевский, Купянский, Изюмский районы. Подробная информация о ранении гражданских в результате вражеских обстрелов уточняется.

Луганщина: на Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии по районам Новоселовского, Стельмаховки, Куземовки, Коломыйчихи и Мясожаровки. На Лиманском направлении под огонь попали Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Диброва. Продолжается перепрофилирование больниц Луганской области в военные госпитали. Враг несет большие потери. Ситуация на Луганщине остается сложной.

Донецкая область: ночью - периодические обстрелы прифронтовых населенных пунктов Торецкой и Марьинской громады. На утро - артиллерийские обстрелы старой части Авдеевки. Вчера вечером россияне обстреляли Курахово, с.Переездное и Звановка Звановской громады, а также поселка Торское Лиманской громады. Постоянный огонь по Бахмуту. За вчера осуществлено несколько обстрелов центральной части города. Известно, что пострадали старые здания центральной части города, а именно здание художественной школы, жилой дом 53 по ул.Мира, здание административного суда. За минувшие сутки в Донецкой области: 2 погибших, 5 раненых.

Херсонщина: по информации ГШ ВСУ, российские оккупанты продолжают терроризировать гражданских лиц, проживающих вдоль правого берега реки Днепр. Обстрелам из реактивной и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Херсон, Республиканец, Днепровское, Янтарное, Белозерка, Станислав, Гавриловка, Новодмитровка, Бургунка, Инженерное и Чернобаевка. Вчера рашисты обстреляли город Херсон из реактивных систем залпового огня. Погибли два человека. Повреждены жилые дома и объекты критической инфраструктуры. Под обстрел попал детский сад, который находится в Корабельном районе города. Взрывной волной и осколками снарядов в здании выбиты окна. К счастью, пострадавших нет.

Всего в Херсонской области за прошедшие сутки 22 пострадавших, из них 5 погибших в Херсоне, 17 людям оказана медицинская помощь, среди них 1 ребенок 6 лет. Критически тяжелая ситуация во временно оккупированной Голопристанской общине. Община находится под постоянными обстрелами. Продолжается работа по восстановлению жизни на освобожденной Херсонщине. Продолжаются работы по расчистке дорог, Взрывотехники Нацполиции и ГСЧС обезвредили более 130 взрывоопасных предметов. Поступает гуманитарная помощь.