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Росіяни влаштовують "каруселі" в Білорусі, щоб тримати Україну в напрузі – ГУР

Валентина РоманенкоСубота, 24 грудня 2022, 12:34
Росіяни влаштовують каруселі в Білорусі, щоб тримати Україну в напрузі – ГУР
російські військові у Білорусі. фото Міноборони РБ

Хоча загроза відновлення російського вторгнення з північного кордону України з Білоруссю не є неминучою, її все ж таки не можна виключати, каже начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Джерело: Буданов в інтерв'ю The New York Times

Пряма мова: "Було б неправильно скидати з рахунків таку можливість, але також неправильно казати, що у нас є якісь дані, які підтверджують існування цієї загрози".

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Деталі: Проте, за словами начальника ГУР, жодні розвіддані не вказують на безпосередню загрозу з боку Білорусі.

За його словами, російські війська не вишикувані в штурмові з'єднання. Навчальні табори для російських солдатів заповнені нещодавно мобілізованими цивільними особами, які після проходження навчання відправляються воювати в Донбас на сході України. Водночас, на навчальних полігонах не вистачає бронетехніки в справному стані для проведення атаки.

Російські військові намагаються підняти тривогу в українській армії, вантажачи солдатів у потяги, які рухаються в бік кордону Білорусі з Україною. Радянський Союз використовував подібну тактику під час Другої світової війни, відправляючи солдатів у даремні поїздки на поїздах для імітації нападу або відступу.

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У Білорусі один поїзд із російськими солдатами нещодавно зупинився на пів дня біля кордону з Україною, а потім повернувся назад з усіма солдатами на борту, прозповів Буданов, назвавши таку тактику імітації "каруселлю".

Так само, за словами глави ГУР, прикордонні артилерійські обстріли Росією Сумської та Харківської областей північно-східної України, унаслідок яких загинули і дістали поранення десятки людей, не є передвісником безпосередньої загрози повторного вторгнення.

На даний момент російські військові підрозділи не мають ударних угруповань для нападу і сформувати їх за один день просто неможливо, зазначив Буданов.

Теми: БілорусьРосіявійна
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