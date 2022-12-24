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Россияне устраивают "карусели" в Беларуси, чтобы держать Украину в напряжении – ГУР

Валентина РоманенкоСуббота, 24 декабря 2022, 12:34
Россияне устраивают карусели в Беларуси, чтобы держать Украину в напряжении – ГУР
российские военные в Беларуси. фото Минобороны РБ

Хотя угроза возобновления российского вторжения с северной границы Украины с Беларусью не является неизбежной, ее все же нельзя исключать, говорит начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Истоник: Буданов в интервью The New York Times

Прямая речь: "Было бы неправильно сбрасывать со счетов такую возможность, но также неправильно говорить, что у нас есть какие-либо данные, подтверждающие существование этой угрозы".

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Детали: Тем не менее, по словам начальника ГУР, никакие разведданные не указывают на непосредственную угрозу со стороны Беларуси.

По его словам, российские войска не выстроены в штурмовые соединения. Учебные лагеря для российских солдат заполнены недавно мобилизованными гражданскими лицами, которые после прохождения обучения отправляются воевать в Донбасс на востоке Украины. В то же время, на учебных полигонах не хватает бронетехники в исправном состоянии для проведения атаки.

Российские военные пытаются поднять тревогу в украинской армии, погружая солдат на поезда, которые движутся в сторону границы Беларуси с Украиной. Советский Союз использовал подобную тактику во время Второй мировой войны, отправляя солдат в бесполезные поездки на поездах для имитации нападения или отступления.

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В Беларуси один поезд с российскими солдатами недавно остановился на полдня у границы с Украиной, а затем вернулся обратно со всеми солдатами на борту, поведал Буданов, назвав подобную тактику имитации "каруселью".

Точно так же, по словам главы ГУР, пограничные артиллерийские обстрелы Россией Сумской и Харьковской областей северо-восточной Украины, в результате которых погибли и получили ранения десятки людей, не являются предвестником непосредственной угрозы повторного вторжения.

На данный момент российские военные подразделения не имеют группировок для нападения и сформировать их за один день просто невозможно, отметил Буданов.

Темы: БеларусьРосcиявойна
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