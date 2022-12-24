Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Естонії: Це – війна Путіна, але росіяни мають обрати, на чиєму вони боці

"Європейська правда"Субота, 24 грудня 2022, 13:59

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що не відмовляється від твердження про особисту відповідальність президента Росії Владіміра Путіна за розв’язування війни в Україні, але вважає, що російський народ не може просто залишатися осторонь.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Каріс сказав в інтерв’ю ETV, яке цитує видання ERR.

"Я, як і раніше, вважаю, що це війна Путіна, але з одним доповненням: російський народ також повинен вибрати сторону. Вони не можуть стояти осторонь і просто спостерігати за тим, що відбувається. Ось невелике доповнення. Але зрозуміло, що не російський народ почав цю війну, це все ж таки адміністрація Путіна, і вона несе за неї відповідальність", – вважає він.

Також естонський президент висловив розуміння щодо наявності у співгромадян різних думок на тему війни між Росією та Україною.

"З одного боку, звичайно, це те, звідки вони черпають інформацію, і тут одна з причин – історичне тло. Але в демократичному суспільстві ми можемо допускати різні думки доти, доки вони не підбурюють до війни, не спрямовують свої погляди або, не дай Боже, свою зброю проти нашої країни", – сказав Каріс.

Водночас президент Естонії розкритикував людей, які виступають за мир, але стверджують, що політикою не цікавляться: "За мир можна бути тоді, коли війна закінчиться, і настане мир. Це означає, що, перш за все, ми повинні допомогти припинити там війну, і тоді мир настане. Тоді ми зможемо про нього говорити".

"Говорити про мир дуже загальними словами, я не думаю, що це дуже конструктивно. На жаль, у тій ситуації, в якій ми перебуваємо сьогодні, доводиться вибирати сторону. Тут немає вибору: є агресор і є інша сторона, на яку нападають, і немає нічого проміжного", – наголосив Каріс.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, напередодні уряд Естонії на засіданні ухвалив рішення про надання Україні нового пакету військової допомоги.

Підписуйся на наш канал в Telegram

Теми: Естоніявійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відеоРосіяни втратили під Бахмутом тисячі військових – Гайдай

мапа, оновлено від 09:26По всій Україні лунала повітряна тривога

Зеленський виступить у Раді – джерела

Росіяни сповільнили наступ на Бахмут і хочуть тактичну або оперативну паузу – ISW

Під час розмінування Херсонщини загинули троє рятувальників

ПЦУ і УГКЦ спільно думатимуть над реформою церковного календаря

Усі новини...
Естонія
З естонської Нарви прибрали пам’ятник Леніну, який стояв там понад 60 років
Президент Естонії пояснив, що вважатиме миром в Україні
До Естонії прибула піхотна рота армії США
Останні новини
13:46
США уклали оборонний контракт з Lockheed Martin на понад 1 мільярд доларів
13:43
Майже різдвяна історія. Як футболістки з Маріуполя врятували сотню чужих життів і почали власне з нуля
13:40
Король Іспанії підтримав Україну у різдвяному посланні
13:33
фото У Москві дітям-учасникам фестивалю з карате дадуть медалі з "осколків снарядів НАТО"
13:15
Майже половина німців проти постачання Україні танків Leopard 2
13:06
відеоРосіяни втратили під Бахмутом тисячі військових – Гайдай
12:51
фото Поліція показала, як "латають" Херсон після обстрілів
12:30
У боях під Бахмутом загинув один із розробників гри S.T.A.L.K.E.R.
12:22
Росіян, які покинули РФ, хочуть покарати підвищенням податків
12:17
фотоВ Іспанії автобус впав у річку, є загиблі і зниклі безвісти
Усі новини...