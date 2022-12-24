Президент Эстонии: Это - война Путина, но россияне должны выбрать, на чьей они стороне

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что не отказывается от утверждения о личной ответственности президента России Владимира Путина за развязывание войны в Украине, но считает, что российский народ не может просто оставаться в стороне.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Карис сказал в интервью ETV, которое цитирует издание ERR.

"Я по-прежнему считаю, что это война Путина, но с одним дополнением: российский народ также должен выбрать сторону. Они не могут стоять в стороне и просто наблюдать за происходящим. Вот небольшое дополнение. Но понятно, что не русский народ начал эту войну, это все же администрация Путина, и она несет за нее ответственность", - считает он.

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Также эстонский президент выразил понимание относительно наличия у сограждан разных мнений на тему войны между Россией и Украиной.

"С одной стороны, конечно, это то, откуда они черпают информацию, и здесь одна из причин - исторический фон. Но в демократическом обществе мы можем допускать разные мнения до тех пор, пока они не подстрекают к войне, не направляют свои взгляды или, не дай Бог, свое оружие против нашей страны", - сказал Карис.

В то же время президент Эстонии раскритиковал людей, которые выступают за мир, но утверждают, что политикой не интересуются: "За мир можно быть тогда, когда война закончится, и наступит мир. Это означает, что, прежде всего, мы должны помочь прекратить там войну, и тогда мир наступит. Тогда мы сможем о нем говорить".

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"Говорить о мире очень общими словами, я не думаю, что это очень конструктивно. К сожалению, в той ситуации, в которой мы находимся сегодня, приходится выбирать сторону. Здесь нет выбора: есть агрессор и есть другая сторона, на которую нападают, и нет ничего промежуточного", - подчеркнул Карис.

Как сообщалось, накануне правительство Эстонии на заседании приняло решение о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.