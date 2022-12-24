Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Депутат партії Санду пропонує демілітаризувати "Придністров’я" спільними діями з Україною і НАТО

"Європейська правда"Субота, 24 грудня 2022, 14:08
Депутат партії Санду пропонує демілітаризувати Придністров’я спільними діями з Україною і НАТО
Оазу Нантой. фото zdg.md

Депутат від партії влади Молдови "Дія і солідарність" Оазу Нантой вважає, що придністровський конфлікт потрібно вирішувати без участі так званої влади Тирасполя і демілітаризувати регіон спільними діями з Україною і НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, Нантой заявив в етері TVR Moldova.

"Я не думаю, що придністровський конфлікт потрібно вирішувати на основі діалогу з Тирасполем. Кишинів разом із партнерами має розробити план дій, покласти його на стіл, і тих, хто прийме ці умови, пробачать, іншим доведеться піти. Тут не треба грати з переговорами", – сказав він.

Реклама:

Депутат додав, що вирішення конфлікту буде мирним "тільки тому, що зараз "Придністров'я" перебуває в дуже складній ситуації".

Окремо, на думку депутата PAS, має вирішуватись питання демілітаризації регіону. "І, звичайно, тут необхідні скоординовані дії з Україною і НАТО. Тому що ми не будемо щирими, якщо станемо говорити про реінтеграцію країни без конкретного плану повної демілітаризації цієї території", – вважає Нантой.

У PAS пізніше повідомили NewsMaker, що слова їхнього депутата "не скоординовані з партією", і Кишинів має намір домогтися реінтеграції "Придністров’я" "дипломатичним шляхом і за допомогою діалогу".

ВІДЕО ДНЯ

У липні 2022 року керівник Головного управління розвідки міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що Україна готова допомогти Молдові з деокупацією території Придністров’я.

У жовтні Нантой, нагадаємо, стверджував в інтерв’ю "Європейській правді", що силове вирішення конфлікту у "Придністров’ї" неможливе, а основним реальним шляхом до розв’язки є воєнна поразка Путіна в Україні.

Повний текст інтерв'ю читайте тут: "Путін може наказати вдарити в спину Україні з Молдови. Але Придністров'я не хоче воювати".

Теми: МолдоваПридністров'я
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Молдова
Блінкен подякував Молдові за підтримку України
У Лаврова назвали Молдову "придатком київського режиму", Кишинів відповів
Делегація уряду Молдови приїде в Київ на День незалежності
Останні новини
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
Усі новини...
Реклама: