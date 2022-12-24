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Депутат партии Санду предлагает совместно с Украиной и НАТО демилитаризовать "Приднестровье"

"Европейская правда"Суббота, 24 декабря 2022, 14:08
Депутат партии Санду предлагает совместно с Украиной и НАТО демилитаризовать Приднестровье
Оазу Нантой. фото zdg.md

Депутат от партии власти Молдовы "Действие и солидарность" Оазу Нантой считает, что приднестровский конфликт нужно решать без участия так называемой власти Тирасполя и демилитаризовать регион совместными действиями с Украиной и НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, Нантой заявил в эфире TVR Moldova.

"Я не думаю, что приднестровский конфликт нужно решать на основе диалога с Тирасполем. Кишинев вместе с партнерами должен разработать план действий, положить его на стол, и тех, кто примет эти условия, простят, другим придется уйти. Здесь не надо играть с переговорами", - сказал он.

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Депутат добавил, что решение конфликта будет мирным "только потому, что сейчас "Приднестровье" находится в очень сложной ситуации".

Отдельно, по мнению депутата PAS, должен решаться вопрос демилитаризации региона. "И, конечно, здесь необходимы скоординированные действия с Украиной и НАТО. Потому что мы не будем искренними, если станем говорить о реинтеграции страны без конкретного плана полной демилитаризации этой территории", - считает Нантой.

В PAS позже сообщили NewsMaker, что слова их депутата "не скоординированы с партией", и Кишинев намерен добиться реинтеграции "Приднестровья" "дипломатическим путем и посредством диалога".

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В июле 2022 года руководитель Главного управления разведки министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Украина готова помочь Молдове с деоккупацией территории Приднестровья.

В октябре Нантой, напомним, утверждал в интервью "Европейской правде", что силовое решение конфликта в "Приднестровье" невозможно, а основным реальным путем к развязке является военное поражение Путина в Украине.

Темы: МолдоваПриднестровье
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