Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

До Києва їде глава Міноборони Франції

"Європейська правда"Субота, 24 грудня 2022, 14:30
До Києва їде глава Міноборони Франції
Себастьєн Лекорню. ілюстративне фото з Вікіпедії

Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню відвідає Київ у середу, 28 грудня.

Цю інформацію у відомстві підтвердили телеканалу BFMTV та виданню Le Figaro, передає "Європейська правда".

Стверджується, що своїм візитом Лекорню має "продемонструвати українській владі незмінну підтримку Франції з моменту початку війни 24 лютого".

Реклама:

Програма візиту глави міністерства збройних сил Франції поки остаточно не готова, та очікується, що він вшанує пам'ять загиблих українських військових під час відвідання пам'ятника героям у Києві та зустрінеться з українським колегою Олексієм Резніковим.

Візит Лекорню до Києва відбудеться через кілька днів після того, як президент Франції Емманюель Макрон підтвердив відправку нового французького озброєння в Україну та анонсував нові поставки на 2023 рік.

Відомо, що заплановані поставки містять і самохідні артилерійські установки Caesar, але Макрон не назвав їхньої кількості.

ВІДЕО ДНЯ

Наприкінці листопада в Україну прибула четверта реактивна система залпового вогню LRU з Франції.

Теми: ФранціяУкраїнаМіноборони
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Франція
У Франції заборонили у школах мусульманські сукні-абая, що закривають усе тіло
Париж першим із європейських столиць заборонить прокат електросамокатів
На День Незалежності Кличко відкрив сквер у Парижі
Останні новини
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
Усі новини...
Реклама: