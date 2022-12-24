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До Києва їде глава Міноборони Франції

"Європейська правда"Субота, 24 грудня 2022, 15:30
Себастьєн Лекорню. ілюстративне фото з Вікіпедії

Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню відвідає Київ у середу, 28 грудня.

Цю інформацію у відомстві підтвердили телеканалу BFMTV та виданню Le Figaro, передає "Європейська правда".

Стверджується, що своїм візитом Лекорню має "продемонструвати українській владі незмінну підтримку Франції з моменту початку війни 24 лютого".

Програма візиту глави міністерства збройних сил Франції поки остаточно не готова, та очікується, що він вшанує пам'ять загиблих українських військових під час відвідання пам'ятника героям у Києві та зустрінеться з українським колегою Олексієм Резніковим.

Візит Лекорню до Києва відбудеться через кілька днів після того, як президент Франції Емманюель Макрон підтвердив відправку нового французького озброєння в Україну та анонсував нові поставки на 2023 рік.

Відомо, що заплановані поставки містять і самохідні артилерійські установки Caesar, але Макрон не назвав їхньої кількості.

Наприкінці листопада в Україну прибула четверта реактивна система залпового вогню LRU з Франції.

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Теми: ФранціяУкраїнаМіноборони
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