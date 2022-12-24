В Киев едет глава Минобороны Франции

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню посетит Киев в среду, 28 декабря.

Эту информацию в ведомстве подтвердили телеканалу BFMTV и изданию Le Figaro, передает "Европейская правда".

Утверждается, что своим визитом Лекорню должен "продемонстрировать украинской власти неизменную поддержку Франции с момента начала войны 24 февраля".

Программа визита главы министерства вооруженных сил Франции пока окончательно не готова, но ожидается, что он почтит память погибших украинских военных во время посещения памятника героям в Киеве и встретится с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Визит Лекорню в Киев состоится через несколько дней после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил отправку нового французского вооружения в Украину и анонсировал новые поставки на 2023 год.

Известно, что запланированные поставки включают и самоходные артиллерийские установки Caesar, но Макрон не назвал их количество.

В конце ноября в Украину прибыла четвертая реактивная система залпового огня LRU из Франции.