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В Киев едет глава Минобороны Франции

"Европейская правда"Суббота, 24 декабря 2022, 14:30
В Киев едет глава Минобороны Франции
Себастьен Лекорню. иллюстративное фото из Википедии

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню посетит Киев в среду, 28 декабря.

Эту информацию в ведомстве подтвердили телеканалу BFMTV и изданию Le Figaro, передает "Европейская правда".

Утверждается, что своим визитом Лекорню должен "продемонстрировать украинской власти неизменную поддержку Франции с момента начала войны 24 февраля".

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Программа визита главы министерства вооруженных сил Франции пока окончательно не готова, но ожидается, что он почтит память погибших украинских военных во время посещения памятника героям в Киеве и встретится с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Визит Лекорню в Киев состоится через несколько дней после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил отправку нового французского вооружения в Украину и анонсировал новые поставки на 2023 год.

Известно, что запланированные поставки включают и самоходные артиллерийские установки Caesar, но Макрон не назвал их количество.

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В конце ноября в Украину прибыла четвертая реактивная система залпового огня LRU из Франции.

Темы: ФранцияУкраинаМинобороны
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